Hannover/Ronnenberg

Die Bundesstraße 217 zwischen Ronnenberg und Hannover-Wettbergen ist nach einem schweren Unfall zurzeit gesperrt. Ersten Informationen von der Einsatzstelle zufolge wurde dort gegen 16.30 Uhr ein Radfahrer von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt.

Nach Polizeiangaben prallte ein Honda Jazz frontal mit dem Fahrradfahrer zusammen. An der Unfallstelle mündet ein kleiner Feldweg in die B217. Der verletzte Mann musste vor Ort reanimiert werden und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zu seinem genauen Gesundheitszustand kann die Polizei zurzeit keine näheren Angaben machen.

B217 Richtung Hannover gesperrt

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die B217 ist bis auf Weiteres in Richtung Hannover zwischen Ronnenberg und Wettbergen gesperrt. In der Gegenrichtung wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von Peer Hellerling