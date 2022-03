Empelde

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagabend an der Ecke Am Sportpark/Berliner Straße eine 62-jährige Empelderin von einem Autofahrer angefahren worden. Die Frau wurde leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei wollte der 40-jährige Empelder mit seinem Fahrzeug an der Einmündung nach rechts auf die Berliner Straße einbiegen. Dabei übersah er offenbar die Fußgängerin, die an der für sie Grün anzeigenden Fußgängerampel die Straße Am Sportpark überquerte. Der Fahrer wollte vermutlich den an der dortigen Ampel angebrachten grünen Pfeil nutzen, jedoch ohne zuvor an der roten Ampel an der Haltelinie zu stoppen.

Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 70 zu melden.

Die Polizei kündigte in diesem Zusammenhang an, dass sie an dieser Einmündung verstärkt kontrollieren wird, ob die Autofahrerinnen und Autofahrer trotz des grünen Abbiegepfeils an der Haltelinie stoppen. Entsprechende Verstöße werden zur Anzeige gebracht. Schon ohne Behinderung, Gefährdung oder gar Schädigung anderer Verkehrsteilnehmer sei für das Missachten des Haltegebots ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und ein Punkt in dem Fahreignungsregister vorgesehen, teilte die Polizei mit.

