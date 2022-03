Empelde

Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin hat am Freitag beim Verlassen des Sportgeländes der KGS Unfallflucht begangen. Das schwarze Auto der Marke Citroën, nach Angaben der Polizei offenbar ein Familien-Van, fuhr gegen 17 Uhr den Weg vor der Turnhalle der Marie-Curie-Schule entlang, als ein Kind aus dem Eingang gelaufen kam. Das Kind stieß mit dem Wagen zusammen und verletzte sich leicht. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr jedoch in Richtung der Straße Am Wischacker davon, ohne sich zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (05109) 5170 beim Polizeikommissariat Ronnenberg zu melden.

Von Sarah Istrefaj