Empelde

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen haben unbekannte Autofahrer einen BMW X3 in Empelde beschädigt und anschließend Unfallflucht begangen. Nachdem am vergangenen Freitag ein solches Fahrzeug auf dem Supermarkt-Parkplatz an der Ronnenberger Straße beschädigt worden war, traf es am Sonnabend einen anderen Wagen dieser Baureihe, der an der Brandenburger Straße abgestellt war.

Lesen Sie auch BMW bei Parkrempler beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Der zweite Unfall ereignete sich am Sonnabend zwischen 17.20 und 19.45 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Im hinteren linken Bereich des BMW sei ein Schaden in Höhe von 1500 Euro entstanden. Die Beamten vermuten, dass der Unfallverursacher den geparkten Wagen im Vorbeifahren oder beim Wenden gerammt hat. Danach habe er sich unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle entfernt.

Anzeige

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, erreichen die Polizei in Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 70.

Von Uwe Kranz