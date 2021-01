Ronnenberg

Der Förderverein Erinnerungsarbeit Ronnenberg hat mit einer Gedenkveranstaltung am Internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust das Deutsch-Jüdische Jahr in Ronnenberg eröffnet. Wegen der Corona-Pandemie konnten nur acht Mitglieder am Mahnmal der Stadt Ronnenberg dabei sein.

An dem Mahnmal im alten Friedhof stellten sie die neu bepflanzte Blumenschale des Fördervereins auf – auch in Gedenken der kürzlich verstorbenen Evelyn Platschek Baron aus Atlanta. Die Tochter des 1938 vertriebenen Werner Seligmann hatte mit ihrem Sohn Daniel noch im November 2019 an der Stolpersteinverlegung in Ronnenberg teilgenommen und vor dem Elternhaus ihrer Familie an der Empelder Straße eine Ansprache gehalten.

Peter Hertel (ganz rechts) und Wolfgang Walther (Dritter von rechts) freuen sich im November 2019 über die Gäste, die für sich oder Angehörige Stolpersteine erhalten haben: Fritz Cohen (von links), Elizabeth Cohen, Evelyn Baron und Sohn Daniel, Helen Hordes, Stanley Hordes sowie Gerda Philippsohn und Susanne Philippsohn. Quelle: Stephan Hartung

Förderverein kündigt weitere Veranstaltungen an

Der Verein nutzt die Gelegenheit, weitere Veranstaltungen für das bundesweit begangene Deutsch-Jüdische Jahr in Ronnenberg anzukündigen. Im Jahr 321 hatte der römische Kaiser Konstantin ein Edikt erlassen, wonach jüdische Menschen städtische Ämter in Köln bekleiden durften. Die Schirmherrschaft des Jubiläumsjahres aus Anlass von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier inne. In Ronnenberg lässt sich das Judentum bis in das Jahr 1758 zurück nachweisen, erklärt Historiker Peter Hertel. Die Juden waren in das Leben der Gemeinde Ronnenberg fest integriert und trugen zu ihrem Wohlergehen bei – bis sie ab den Dreißigerjahren durch die Nazis vertrieben wurden.

Die Feier des Jubiläumsjahres soll ein eindrückliches Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus und Volksverhetzung in Deutschland setzen, sagt Hertel. Auch der Rat der Evangelischen Kirche (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) hätten ihre Gemeinden und Einrichtungen aufgerufen, im Deutsch-Jüdischen Jahr die Gemeinsamkeiten zwischen Juden und Christen aufzuzeigen, „um gegen den zunehmenden Antisemitismus klar Stellung zu beziehen, der auch christliche Wurzeln hat“.

Neue Tafel für Lernort

Für den 7. Mai – dem 15. Jahrestag der ersten Verlegung von sogenannten Stolpersteinen in der Stadt – plant der Förderverein, im vorgesehenen Gedenk- und Lernort Ronnenberg acht Tafeln und Bilder über die jüdische Gemeinschaft von Ronnenberg anzubringen. Das Haus an der Velsterstraße 2 gehört heute der Stadt Ronnenberg. Im Besitz der Familie Siegfried Seligmann (1911 bis 1939) befand sich dort ein Gebetssaal. Am Abend ist dort ein bebilderter Vortrag über die rund 250-jährige jüdische Geschichte von Ronnenberg und im Anschluss daran eine Wiederholung der Ausstellung „Eingeprägt in unser Gedächtnis – Die Juden von Ronnenberg“ vorgesehen. Ein Team der KGS Ronnenberg hat sich dazu bereit erklärt, die 25 in der Stadt verlegten Stolpersteine zu reinigen.

Am 5. Juni plant der Förderverein dann einen Gang durch das jüdische Ronnenberg. Dem folgt am 2. Juli eine szenische und musikalische Lesung der hannoverschen Theaterinitiative Bühnensturm mit Hanna Legatis und Martin Kunze unter Begleitung der Düsseldorfer Band Kejoca. Dieser Veranstaltung war 2020 wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben worden, und soll nun aktualisiert nachgeholt werden. Am 5. November findet im Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 ein bebilderter Vortrag über den christlichen Antisemitismus als eine Wurzel des Holocaust statt. Zum Abschluss des Deutsch-Jüdischen Jahres in Ronnenberg am 9. November ist eine weitere Gedenkveranstaltung am Mahnmal in Ronnenberg geplant.

Das gesamte Programm soll in Kürze in einem Flyer veröffentlicht werden, kündigt Hertel an. Verschiebungen der Veranstaltungen, die womöglich wegen der Corona-Pandemie notwendig sein sollten, werden rechtzeitig bekannt gegeben.

