Empelde

Es ist eine Gefahrenstelle, die seit Jahren bekannt ist. Genau so lange schon fordern verschiedene Fraktion im Rat der Stadt, aber auch das Jugendparlament deshalb zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für diesen Standort in Empelde. Auf der Nenndorfer Straße missachten immer noch regelmäßig Autofahrer in Richtung Bahnübergang das Limit von Tempo 30 und übersehen deshalb auch die Rechts-vor-links-Vorfahrtsregelung zur Rennefeldstraße. Was die Situation noch verschlimmert: Eine wenige Meter entfernte Fußgängerinsel wird von Passanten beim Überqueren der Straße völlig ignoriert. Um das Unfallrisiko endlich zu senken, unternimmt nun die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Ronnenberg mit einem aktuellen Antrag einen neuen Versuch, die Gefahrenstelle zu entschärfen.

Schild soll Sicherheit schnell verbessern

Hintergrund ist laut FDP-Fraktionschef Dieter Herbst eine Erfahrung aus dem Wahlkampf im vergangenen Jahr. „Wir standen mit unserem Infostand am hinteren Zugang zum Marktzentrum und wurden von Passanten mehrfach auf die Situation hingewiesen“, berichtet er. Auch die FDP meint, dass die Einmündung zur Rennefeldstraße von Autofahrern in Richtung Bahnübergang viel zu spät bemerkt wird. Um früher und deutlicher auf die Vorfahrtsregelung hinzuweisen, schlägt die Fraktion vor, umgehend an einem nahe liegenden Laternenmast ein sogenanntes Rechts-vor-links-Schild anzubringen. „Bisher guckt doch kaum ein Autofahrer nach rechts. Die rasen einfach unkontrolliert an der Einmündung vorbei“, sagt Herbst.

Die FDP fordert ein zusätzliches Verkehrsschild, um auf die Vorfahrtsregelung rechts vor links hinzuweisen. Quelle: Ingo Rodriguez, privat

Bodenschwelle kaum noch wahrnehmbar

Die FDP fordert eine weitere Maßnahme, um Autofahrer auszubremsen. Denn das geltende Tempo-30-Limit werde ebenfalls regelmäßig überschritten, so die Beobachtungen. Das ist auch in früheren Diskussionen über den Standort immer wieder betont worden. Demnach wollen Autofahrer den Standort zügig passieren, bevor sich am wenige Meter entfernten Bahnübergang wegen eines nahenden Zuges die Schranken senken. „Deshalb wäre es ratsam, die kaum noch wahrnehmbare und völlig abgefahrene Bodenschwelle vor der Kreuzung zu erneuern – möglichst mit Katzenaugen “, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende.

Die eingebaute Bodenwelle ist völlig heruntergefahren. Quelle: privat

Die Fraktion bringt auch eine Fahrbahnverschwenkung mit begrünten Inseln ins Gespräch. „Wie auf der Hauptstraße in Weetzen“, nennt Herbst ein Beispiel. Vor gut sieben Jahren hatte die Stadt bereits die Parkflächen für Autos quer zur Fahrbahn angeordnet, um die Straßenbreite zu reduzieren und Raser auszubremsen.

Passanten ignorieren Fußgängerinsel

Doch die FDP ist auch nicht mit dem Verhalten der Fußgänger zufrieden. Was im Fünfminutentakt zu beobachten ist: Eine im Jahr 2014 eingerichtete Fußgängerinsel wird von fast allen Passanten nahezu ignoriert. „Weil die Mittelinsel nicht auf der Höhe des Hintereingangs zum Fachmarktzentrum liegt, spazieren fast alle einige Meter weiter über die Fahrbahn“, berichtet Herbst. Die Insel sei „gut gemeint, aber praxisfern“.

Die Fußgängerinsel wird von Passanten ignoriert. Quelle: Ingo Rodriguez

Stattdessen schlägt die FDP vor – aller behördlichen Genehmigungshürden zum Trotz –, einen Zebrastreifen schon vor der Einmündung zur Rennefeldstraße oder eine zweite Verkehrsinsel einzurichten. „Diese Überquerungshilfe würden die Fußgänger annehmen“, glaubt Herbst. Zudem würde die Veränderung Autofahrern, die aus der Rennefeldstraße kommen, das Abbiegen auf die Nenndorfer Straße erleichtern.

Von Ingo Rodriguez