Ronnenberg

Die Stadt Ronnenberg will selbst darüber entscheiden können, wo innerorts ein Limit von 30 Stundenkilometern gilt. Die Verwaltung kündigte deshalb an, der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beizutreten, die sieben Mitgliedsstädte des Deutschen Städtetages im Juli gestartet haben. Die Initiative fordert den Bund dazu auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen innerorts Tempo 30 anordnen können, wo sie das für notwendig halten.

Auf einigen Straßen im Stadtgebiet kann die Verwaltung bislang nicht eigenständig über das Tempolimit entscheiden, weil die Region oder das Land dort zuständig sind. Auf allen Gemeindesstraßen gilt bereits Tempo 30.

„Wir kennen die Probleme vor Ort“

Der Verwaltungsausschuss hat dem Vorschlag, der Initiative beizutreten, mehrheitlich zugestimmt. Nun will die Verwaltung den Beschluss in den kommenden Wochen umsetzen. „Wir kennen die Probleme vor Ort und können daher beurteilen, an welchen Hauptstraßen Tempo 30 als Modellprojekt getestet werden sollte“, sagte Bürgermeisterin Stefanie Harms (CDU). Ziel sei es, an allen stark frequentierten Hauptstraßen im Stadtgebiet das Tempo zu verringern und damit Lebensqualität und Sicherheit in der Stadt zu erhöhen.

In der Vergangenheit hat die Stadt sich mehrfach bei Projekten von Land und Region beworben, um auf Durchfahrtstraßen das Tempolimit zu verschärfen. Bei einem Modellprojekt des Landes zu Tempo-30-Zonen im Jahr 2017 wurde allerdings keine der von Ronnenberg eingereichten Straßen berücksichtigt. Auch beim Innovationsprojekt der Region Hannover hat sich die Stadt 2020 mit mehreren Straßen beworben. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Das Land Niedersachsen hatte im Januar dieses Jahres angekündigt, das Projekt der Region zunächst auszusetzen und zu prüfen.

Teilweise schon jahrelang Forderungen nach Tempo 30

Die Stadt möchte im Rahmen des Innovationsprojektes auf acht Ronnenberger Regionsstraßen das Tempolimit anpassen: Im Ortsteil Ronnenberg auf der K233 Ihmer Tor/Über den Beeken/Benther Straße und auf der Empelder Straße; in Empelde auf der Ronnenberger, der Berliner und der Nenndorfer Straße; in Linderte auf dem Lindenbrink; in Weetzen auf der Vörier Straße und in Ihme-Roloven auf der K221 Wettberger Straße/Hannoversche Straße.

In einigen Ronnenberger Ortsteilen setzen sich Bürgerinnen und Bürger schon seit Jahren für niedrigere Tempolimits ein, zum Beispiel für die Ortsdurchfahrt in Linderte. Obwohl die Ortsdurchfahrt kurvenreich und an einigen Stellen der Holtenser Straße sehr schmal ist, darf hier immer noch Tempo 50 gefahren werden. Das Land hat eine Verschärfung des Tempolimits auf 30 Stundenkilometer bislang stets abgelehnt und berief sich dabei auf die Straßenverkehrsordnung.

Von Yannick von Eisenhart Rothe