Weetzen

Die Stadt Ronnenberg hat acht Durchgangsstraßen für ein Innovationsprojekt der Region Hannover angemeldet. Diese sollen zunächst für drei Jahre mit Tempo 30 belegt werden. Nicht zuletzt, weil das Land Niedersachsen dieses Projekt nun vorerst gestoppt hat, hat die SPD in Weetzen für die Verkehrsberuhigung der Vörier Straße – die ebenfalls angemeldet war – neue Vorschläge gemacht, die sogar über Tempo 30 hinaus gehen.

„Im Bereich der Vörier Straße ereignen sich immer wieder gefährliche Verkehrssituationen. Diese betreffen Fußgänger, die die Straße queren, ebenso wie Fahrradfahrer, die entlang der Straße fahren, als auch Anlieger, wenn sie von ihren Grundstücken auf die Vörier Straße einfahren wollen“, sagt der frühere Ortsbürgermeister Rüdiger Wilke. „Viele dieser Situationen beruhen auf nicht angepasster Geschwindigkeit.“

„Grundgeschwindigkeit“ senken

Die Verkehrssicherheit auf der Vörier Straße müsse deshalb durch verkehrsberuhigende Maßnahmen gesteigert werden. In Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 will die Weetzer SPD aber nicht mehr allein auf das Innovationsprogramm vertrauen. Sie verweist auf den Hort der Grundschule, der seit einigen Monaten im Dorfgemeinschaftshaus Zum Kirschen an der Ecke Hauptstraße/Vörier Straße untergebracht ist. Mit einer Kinderbetreuungseinrichtung an der Straße kann seit einiger Zeit die Einführung von Tempo 30 auch an Durchgangsstraßen begründet werden. Möglicherweise gilt das dann nicht für den gesamten Abschnitt zwischen Hauptstraße und Ortsausgang. Aber die Politiker haben noch weitere Vorschläge zur Verringerung der Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen in diesem Bereich gemacht.

Für die breite und kurvige Vörier Straße fordern die Sozialdemokraten die beidseitige Einrichtung von Fahrradschutzstreifen zwischen Hauptstraße und Sutfeldweg was zunächst für viele Autofahrer lediglich eine optische Verengung mit sich bringt. Fakt ist aber, dass diese Schutzstreifen allgemein von Autos nur zum Ausweichen befahren werden dürfen. Die engere Fahrbahn soll zum langsameren Fahren animieren.

Abbremsen soll darüber hinaus auch die Einrichtung einer weiteren Fahrbahnverengung, beziehungsweise eine Verschwenkung der Straße im Bereich des Ortseingangs. Wenn es auf diese Weise gelingt, die Grundgeschwindigkeit auf der Vörier Straße zu reduzieren, erhoffen sich die Antragsteller auch, dass Autofahrer nicht mehr so häufig die Kurven der Vörier Straße „schneiden“.

In seiner nächsten Sitzung am Montag, 15. Februar, soll sich der Ortsrat mit dem Thema beschäftigen.

Von Uwe Kranz