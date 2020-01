Ronnenberg

Seit eineinhalb Jahren ist das kulturelle Angebot in der Stadt Ronnenberg stetig gewachsen. Mitverantwortlich dafür sind die neuen Vereine Kulturladen Benthe und Kulturverein Ronnenberg, die eigene Programme auflegen. Davon profitiert auch das städtische Veranstaltungsblatt „ Ronnenberg – Entdecken. Erleben. Genießen.“. Das hatte bei seiner Einführung vor fast vier Jahren nur wenige Seiten.

Die spärlichen Ankündigungen, die darin zu finden waren, entsprangen nicht selten dem Programm des Familien- und des Frauenzentrums, das zudem über eigene Programmflyer verfügt. Inzwischen hat sich das Veranstaltungsblatt der Stadt Ronnenberg aber gemausert. Sehr zur Freude von Wirtschaftsförderer Torsten Jung, der seine Idee damit bestätigt sieht.Mehr als 25 einzelne Veranstaltungen für die ersten drei Monate des Jahres und weitere Hinweise und Verweise auf Einrichtungen und Vereine kündigt der Flyer an.

Von Konzerten und Kabarett bis zu Kinderprogrammen

Zugute kommt dem Wirtschaftsförderer allerdings die erweiterte kulturelle Szene in der Stadt. So stellt der Kulturladen Benthe im Café benthe.mitte genauso ein eigenes Programm auf die Beine wie der der Ronnenberger Kulturverein, der im zweiten Halbjahr 2019 erstmals mit Veranstaltungen in der Lütt Jever Scheune auf sich aufmerksam gemacht hat. Einer der Höhepunkte in diesem Jahr dürfte dabei der Comedy-Preis „Lütter Ronnenberger“ im kommenden März werden.

Dazu kommen von den Kirchengemeinden organisierte Kulturveranstaltungen, wie der Besuch der Märchenerzählerin Susanne Theis in der Johannesgemeinde in Empelde oder die musikalische Reise mit „Spätlese and Friends“ am selben Abend Anfang Februar im Gemeindehaus der Michaelisgemeinde in Ronnenberg.

„Das sind schon tolle Sachen, die dort angeboten werden“, lobt Jung das Engagement der beiden Vereine, die unter dem Vorsitz von Christian Gehrold beziehungsweise Henrik Walde versuchen, die Vielfalt der Veranstaltungen in der Stadt zu vergrößern. Auch Bürgermeisterin Stephanie Harms betont die Breite im kulturellen Angebot der Stadt. „Neben Konzerten, Kabarett und Literatur findet man hier auch tolle Kinderprogramme und viel Traditionelles“, schreibt sie in einem Vorwort des alle drei Monate erscheinenden städtischen Druckwerkes.

Auch die Ausbildungsmesse ist ein Vorzeigeprojekt

Nicht nur aufgrund des erweiterten Veranstaltungsangebotes hofft Jung, dass er „ Ronnenberg – Entdecken. Erleben. Genießen.“ in der Zukunft noch erweitern kann. Vorerst wird die kostenlose Veranstaltungsübersicht in einer Auflage von 3000 Stück gedruckt und öffentlich ausgelegt.

Die Redaktion und das Layout hat der Wirtschaftsförderer komplett in eigener Hand. „Da steckt schon jeweils eine Woche Arbeit drin“, stellt Jung fest. Neben der Ausbildungsmesse „startklar!“, die in jedem Jahr neue Bestmarken aufstellt, ist das Veranstaltungsblatt nun ein weiteres Vorzeigeprojekt des früheren Ratsherren und Bürgermeisterkandidaten in eigener Sache geworden. Auch das Unternehmermittagstisch mit ausgewählten Fachvorträgen für Ronnenberger Gewerbetreibende waren vorübergehend gut angenommen worden.

Von Uwe Kranz