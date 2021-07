Bei der Wahl zum dritten Jugendparlament der Stadt Ronnenberg treten zwölf Kandidatinnen und Kandidaten an – die meisten sind Neueinsteiger. Auch Jugendbürgermeister Till Leander Schröder kandidiert nicht wieder an, zieht aber eine positive Bilanz.

