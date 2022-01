Weetzen

Aus und vorbei: Die Gebäude der ehemaligen Zuckerfabrik Weetzen stehen nicht mehr. Zwei Tage vor dem Jahreswechsel haben Fachleute den letzten der drei mächtigen Betonsilos am Ortsrand gesprengt – und geben damit den Blick auf das Areal frei. Aber nicht alle Weetzener sind glücklich über den Abriss.

Evelyn Knop bedauert den Abriss und findet die endgültige Beseitigung der Gebäude sogar „schrecklich“. Denn mit der letzten Sprengung des Betonsilos sei ein wichtiger Teil der Weetzener Geschichte im Ortsbild verloren gegangen. „Die Zuckerfabrik hat Weetzen geprägt, viele Menschen haben dort gearbeitet und ihr Geld verdient“, sagt die Weetzenerin. Zumindest ein Silo, so meint Evelyn Knop, hätten stehen bleiben sollen.

„Alter Schornstein hätte stehen bleiben können“

Ähnlich urteilen Margrit Engelhardt und Sabiene Naacke über das freigeräumte Gelände. Zwar vermissen sie die drei jeweils rund 40 Meter hohen Betonsilos nicht, „aber der alte Schornstein hätte ruhig stehen bleiben können. Das war ein Wahrzeichen nicht nur für die Zuckerfabrik, sondern irgendwie auch für ganz Weetzen“, erläutert Engelhardt.

Eventuell, so meint die Einwohnerin bei einem Gassi-Spaziergang mit Hunden am Gelände entlang, hätte sich der eine oder andere Gebäudeteil der Zuckerfabrik als historisches Relikt mit in das geplante Neubaugebiet integrieren lassen. Beim Abriss und der Silo-Sprengung habe sie jedenfalls beobachtet, „dass manchen Zuschauern die Tränen in den Augen standen“.

„Ich finde es schade“

Von einem weithin bekannten Wahrzeichen Weetzens spricht auch Pia Langenbach mit Blick auf die Silos und den bereits im Sommer gesprengten Fabrikschornstein. „Ich finde es schade, dass nun alles verschwunden ist und weggeräumt wird“, betont die Weetzenerin. Immerhin: „Für meine Kinder war es eine spannende Sache, die Sprengung aus sicherer Entfernung zu beobachten“, sagt die Mutter.

Sie hätte es begrüßt, nicht alle baulichen Überbleibsel der alten Zuckerfabrik wegzuräumen. Manchmal sei es sinnvoll, Dinge aus der Vergangenheit mit in die Zukunft zu nehmen. Dabei werde es insbesondere für ältere Leute immer schwieriger, die ständigen Veränderungen in ihrem Lebensumfeld zu verarbeiten.

„Mehr Sonnenlicht“

Ganz anders steht Ralf Plaschke aus Weetzen zur Sprengung des letzten Betonsilos und damit zur Räumung des ehemaligen Fabrikgeländes. Er vermisse die Türme jedenfalls nicht. Irgendwann wären die Silos so marode geworden, dass sie nur noch als Ruine stehen oder zusammenfallen. „Dann schon lieber rechtzeitig abreißen“, sagt Plaschke. Allerdings müssten sich viele Einwohnerinnen und Einwohner aus Weetzen wohl erst noch an das veränderte Ortsbild mit der freien Fläche und dem unverstellten Blick gewöhnen. „Aber die direkten Nachbarn wohnen jetzt auch nicht mehr im Schatten der Silos, sondern haben mehr Sonnenlicht“, betont der Weetzener.

Von Frank Hermann