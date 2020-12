Ronnenberg

In den Restaurants in Ronnenberg bereiten sich die Gastronomen schon jetzt auf das Geschäft an den Weihnachtsfeiertagen vor. Wegen des Corona-Teil-Lockdowns setzen die Inhaber der Lokale wieder auf ihren Abholservice und bieten wie bereits in den vergangenen Wochen einen Außerhausverkauf an. Im Restaurant-Hotel Kückenmühle liefern die Mitarbeiter an den Feiertagen sowie an Silvester aber auch auf Wunsch aus.

Kückenmühle : Fünf Tage vorher bestellen

Der Betreiber des Restaurant-Hotels Kückenmühle, Olaf Rössel, verweist angesichts der näher rückenden Weihnachtstage auch auf die Möglichkeit, Weihnachtsspezialitäten wie Ente und Gans online zu bestellen. Auf der Internetseite www.kueckenmuehle.de gibt es dafür einen Bestellbutton. Heiligabend können Kunden ihre Bestellungen zwischen 11 und 14 Uhr an der Straße Kückenmühle abholen, an den beiden Weihnachtsfeiertagen zwischen 11 und 20 Uhr. An Silvester bietet Rössel von 12 bis 20 Uhr den Abholservice an.

„Es wird auch ausgeliefert“, sagt der Gastronom. Aber: Für die Weihnachtsmenüs empfiehlt er, mindestens fünf Tage vorher die Gerichte zu bestellen. Für Silvester reichen laut Rössel drei Tage Vorlauf. Auf seiner Speisekarte stehen außer Ente und Gans auch italienische Spezialitäten, Kalbsfilet, Roastbeef, Weine und Softdrinks. „Bei unkomplizierten Gerichten kann man auch spontan versuchen zu bestellen“, sagt der Gastronom.

Hotel Benther Berg: Schon viele Vorbestellungen

Auch im Hotel Benther Berg wird ein Abholservice angeboten. Quelle: Ingo Rodriguez

Im Hotel Benther Berg an der Vogelsangstraße stehen an den Feiertagen Gans-Spezialitäten zum Abholen auf der Speisekarte. Der Außerhausverkauf läuft Heiligabend sowie an den beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils von 11 bis 15 Uhr. „Kunden sollten aber mindestens drei Tage vorher telefonisch oder im Internet vorbestellen“, sagt eine Mitarbeiterin. Auf der Webseite www.hotel-benther-berg.de werden eine halbe Gans für zwei bis drei Personen sowie eine ganze Gans für vier bis sechs Personen angeboten – inklusive Beilagen wie Rotkohl und Soße. „Wir haben schon viele Vorbestellungen“, sagt die Mitarbeiterin.

Beim Wildschütz: Bis zum 15. Dezember Weihnachtsmenüs bestellen

Uwe Krömer vom Wildschütz bietet auch an den Feiertagen einen Außerhausverkauf mit Vorbestellung an. Quelle: Stephan Hartung

Uwe Krömer vom Restaurant Beim Wildschütz in Ronnenberg bietet für Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage ebenfalls Spezialitäten rund um die Gans an. Am 24. Dezember können die Gerichte im Lokal am Bauernwiesenweg von 11 bis 14.30 Uhr abgeholt werden. Für die beiden anschließenden Feiertage bietet Krömer den Außerhausverkauf seiner Weihnachtsmenüs von 11 bis 15 Uhr an. An Silvester beginnt der Abholservice laut Krömer um 17 Uhr. Auf der Speisekarte stehen Candle-Light-Dinners mit Gans und Fischgerichten, aber auch deftige Rouladen. Bis zum 15. Dezember sollte vorbestellt werden unter Telefon (0 51 09) 91 00 oder per E-Mail an info@restaurant-beim-wildschuetz.de.

Restaurant Öhlers bietet Festtagsmenüboxen zum Abholen an

Rainer Berndt (von links), Julian Berndt, Regina Berndt und Chefkoch Jörg Ziegenbein bieten bei Öhlers Festtagsmenüboxen zum Mitnehmen an. Quelle: Stephan Hartung

Im Hotel Restaurant Öhlers in Empelde haben sich die Inhaber Rainer, Regina und Julian Berndt wegen der angespannten Corona-Situation ein besonderes Angebot einfallen lassen: Das Lokal bietet drei verschiedene Menüs an, die als Boxen am 23. Dezember abgeholt werden können und nach Anleitung wieder erwärmt werden müssen. Die Aktion hat einen Hintergrund. „Wir haben über Weihnachten geschlossen. Ansonsten müssten wir für die Mitarbeiter ab Heiligabend um 14 Uhr Feiertagszuschläge bezahlen, aber das können wir uns zurzeit nicht leisten“, sagt Rainer Berndt.

Unter dem Motto „Wir boxen uns durch“ sind stattdessen drei unterschiedliche Festtagsmenüboxen mit Aufwärmanleitung im Angebot: Gänsebrustfilet, Hirschkalbsbraten und Geschnetzeltes vom Kalbsrücken – jeweils mit Piccolo-Sekt zum Aperitif und Tiramisu als Dessert. Bestellungen werden bis zum 20. Dezember unter Telefon (05 11) 43 87 20 oder per E-Mail an info@hotel-oehlers.de entgegengenommen. Die Menüs können am 23. Dezember von 12 bis 19 Uhr im Lokal an der Nenndorfer Straße abgeholt werden. Weitere Informationen sind im Internet auf www.hotel-oehlers.de/speisen-zum-abholen zu finden. Dort wird auch über den gewöhnlichen Abholservice zwischen dem 27. und 30. Dezember informiert. An Silvester und Neujahr bleibt das Restaurant Öhlers geschlossen.

