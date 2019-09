Ronnenberg

Torsten Kölle sieht Licht am Ende des Tunnels, wenn er auf die Versorgung der Stadt Ronnenberg mit Betreuungsplätze für Kinder im Vorschulalter blickt. Zwar müssten noch zwei weitere Kitas in den Stadtteilen Ronnenberg und Empelde gebaut werden, „wenn ich auf die vorliegenden Entwicklungszahlen sehe, müssten wir dann aber durch sein“, sagte der Fachbereichsleiter Bildung in der Stadtverwaltung. Die aktuellen Zahlen legt er am Donnerstag dem Rat der Stadt in der öffentlichen Sitzung um 18 Uhr in der Aula der Marie Curie Schule, Am Sportpark 1, in Empelde vor.

Grundstück gegenüber des Rathauses wieder im Fokus

Kurz vor der Fertigstellung steht die Kita am Seegrasweg in Empelde, die ab 7. Oktober sukzessive mit Leben gefüllt werden soll. Diese Einrichtung mit insgesamt 100 Betreuungsplätzen deckt den Bedarf in Ronnenbergs größten Stadtteil laut der Prognosen aber nur vorübergehend ab, so Kölle. Eine weitere Einrichtung mit zusätzlichen zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen müsste in den Folgejahren noch entstehen. Als möglichen Standort nennt der Erste Stadtrat das stadteigene Grundstück gegenüber dem Rathaus, dass auch schon einmal als Bauplatz für ein Flüchtlingsheim in den Fokus gerückt war.

Eine Kita in Linderte, die aktuell in der Planung ist, soll den Bedarf in den südlichen Stadtteilen Linderte, Vörie und Ihme-Roloven abdecken. In Weetzen soll eine weitere Einrichtung entstehen, wenn das Baugebiet auf dem Gelände der früheren Zuckerfabrik neu bebaut wird.

Und auch in Ronnenberg ist gerade eine Kita entstanden. Diese wird von den beiden Kirchengemeinden getragen, lässt aber trotz der erst in der kommenden Woche anstehenden offiziellen Eröffnung einen weiteren Fehlbestand an Betreuungsplätzen in der Kernstadt zurück. Das nächste Kitabauprojekt nach Linderte müsse nach seiner Einschätzung in Ronnenberg umgesetzt werden, betonte Kölle deshalb.

Neue Ronnenberger Kita im Baugebiet Nordost ?

Drei Kita- und eine Krippengruppe könnten im Baugebiet Ronnenberg Nordost an der Empelder Straße entstehen. Das Gebiet soll neben einem Gewerbebereich auch eine Fläche für Wohnbebauung und ein Mischgebiet umfassen. Das wäre das Wunschziel, meinte Kölle, zumal der Standort auch die die Betreuungslage räumlich entzerrt würde. Letztlich befinden sich außer der Kita am Bauernwiesenweg alle anderen entsprechenden Einrichtungen der Kernstadt in unmittelbarer Nachbarschaft am Weetzer Kirchweg.

Solange aber nicht alle diese Maßnahmen umgesetzt worden sind, muss Kölle weiterhin einzelne Eltern enttäuschen, die keinen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs zugeteilt bekommen können. Allerdings beträfe dies keine berufstätigen Eltern, so der Fachbereichsleiter. Zudem warb er für Verständnis, dass nicht jeder Wunsch voll erfüllt werden kann. Dies sei manchmal schlicht unmöglich. Als Beispiel nennt Kölle die Kita an der Halde mit zwei Kita- und einer Kindergartengruppe. „Da ist es rein rechnerisch gar nicht möglich, dass alle Kinder in der Einrichtung verweilen können“, sagt er.

Von Uwe Kranz