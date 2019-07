Welche Drehleiter passt zur Ronnenberger Feuerwehr?

Weetzen

Was ist denn da auf dem Dach los? Brennt es etwa im ehemaligen Gasthof Lüerßen? Mit gleich zwei mobilen Drehleitern stiegen Einsatzkräfte der Feuerwehr Ronnenberg am Dienstag dem alten Gasthaus sprichwörtlich aufs Dach – allerdings nur zu Testzwecken. Weil die eigene Drehleiter gegen ein neues Modell ausgetauscht werden soll, sichtet die Feuerwehr derzeit verschiedene Leitertypen. Am Dienstag wurde dabei ein Modell des Hubrettungsgeräte-Herstellers Rosenbauer aus Karlsruhe auf die sprichwörtlichen Herz und Nieren getestet.

Feuerwehr Ronnenberg simuliert Menschenrettung

„Wir probieren das Fahrzeug auch noch am Altersheim in Ronnenberg und simulieren eine Menschenrettung an der Empelder Straße“, sagt Ortsbrandmeister Andreas Keese. Der Probeeinsatz am Gasthof zeigte einen entscheidenden Vorteil des neuen Modells. „Diese Leiter kann abknicken, damit kommt man auch um Ecken“, sagt Keese. Praktisch ist auch die höhere Maximalbelastung.“ Unsere Leiter kann 270 Kilogramm tragen, diese hier 500 Kilogramm“, so Keese.

Auch ein Modell des Konkurrenten Magirus hat die Feuerwehr sich schon angeschaut. Die Ergebnisse der Vergleichstests fließen nun in die bevorstehende Ausschreibung ein. Zwischen 750.000 und 850.000 Euro wird die Neuanschaffung voraussichtlich kosten. Sie ist aus Feuerwehrsicht dringend nötig.

Die alte Leiter ist 26 Jahre alt und fällt mängelbedingt gelegentlich aus. Bei einem Brand im Ronnenberger Gerätehaus ist das Fahrzeug stark beschädigt worden. Der Unfall und die daraus resultierende Reparatur erwies sich als doppelt unglücklich. Im Bedarfsplan der Feuerwehr galt das aufgearbeitete Fahrzeug plötzlich wieder als neu – was die Aussicht auf eine Neuanschaffung verschlechterte. Weil die Leiter inzwischen aber immer wieder technisch bedingt ausfällt, muss nun kurzfristig gehandelt werden. Im Ernstfall könnte ein Ausfall tödliche Folgen haben.

Kauf der Drehleiter ist beschlossene Sache

Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms und Stadtbrandmeister Gunnar Scheele hatten deshalb bereits zum Jahresbeginn für eine vorgezogene Anschaffung ausgesprochen. Die voraussichtlichen Kosten wurden bereits in den Bedarfsplan der Feuerwehr eingestellt – sieben Jahre früher als geplant. „Der Rat hat der Anschaffung bereits zugestimmt“, sagt Keese.

Welche neue Drehleiter es nun wird, entscheidet am Ende allerdings nicht die Feuerwehr. „Wir nennen Kriterien, aber am Ende wird das Angebot europaweit ausgeschrieben. Daran kann sich jeder Hersteller beteiligen“, erklärt Keese.

Zur Galerie Vor der geplanten Anschaffung testet die Feuerwehr Ronnenberg Drehleitern verschiedener Anbieter auf Herz und Nieren. Hier bei einem Testeinsatz am ehemaligen Gasthaus Lüerßen in Weetzen.

Von Mario Moers