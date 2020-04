Wennigsen/Degersen/Weetzen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonnabend Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Wennigsen und in der Straße In den Steinen in Degersen aufgebrochen. Nach Mitteilung der Polizei wurden die Taten in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 7.30 Uhr begangen. In beiden Fällen gelang es den Tätern, das Münz- und Scheingeldfach der Automaten zu öffnen und die Geldkassette samt Bargeld zu entnehmen.

Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit einem weiteren Automatenaufbruch, der in derselben Nacht im Ronnenberger Stadtteil Weetzen begangen worden ist. Dort wurde der Zigarettenautomat an einer Tankstelle geknackt und ebenfalls die Geldkassette entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere zu Personen und Fahrzeugen im Umkreis der aufgebrochenen Automaten. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 entgegen.

Von Andreas Kannegießer