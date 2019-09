Wennigsen

Der Kulturkreis Kloster Wennigsen startet in seine neue Saison: Am Freitag, 20. September, spielen die Musiker von German Hornsound in Wennigsen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Klostersaal.

Das Hornquartett, das sich 2009 aus vier ehemaligen Studenten, Christoph Ess, Sebastian Schorr, Stephan Schottstedt und Timo Steininger, der Hornklasse von Christian Lampert an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart gründete, hat sich durch sein außergewöhnliches Profil mittlerweile einen internationalen Namen gemacht.

Das Repertoire des Ensembles beinhaltet Stücke sämtlicher Epochen der Musikgeschichte, Originalwerke sowie Arrangements. Besonders jedoch zeichnet sich das Ensemble German Hornsound durch die Entwicklung eigener Projekte aus. Die besondere Individualität des Ensembles zeigt sich auch darin, dass sämtliche Arrangements aus den Federn der Mitglieder stammen und somit gut auf das Ensemble zugeschnitten sind.

Publikum bestimmt Programm mit

Die Idee zum Konzert #hornlikes, das in Wennigsen präsentiert wird, entstand im Laufe der vergangenen Jahre, nachdem viele Zuhörer, Veranstalter und Freunde nach einer reinen Quartett-CD gefragt hatten. Aus der Vielzahl an Stücken, arrangierte wie Originalliteratur, hat natürlich jeder der Vier seine eigenen Favoriten. Deshalb wurde jedem ein kleiner Block von drei seiner Lieblingswerke zugeordnet. Entweder hat er sie gleich selbst arrangiert, sie wurden speziell für ihn bearbeitet oder er kann darin solistisch hervortreten. So entstand ein bunter Blumenstrauß an Arrangements mit Werken von Johann Sebastian Bach über Anton Bruckner bis hin zu Astor Piazzolla.

Etwas ganz Besonderes ist die Idee, das Publikum einzubeziehen – mit einem Block der #yourlikes genannt wird. Beim letzten Programmblock sind die Zuhörer an der Reihe. Aus vielen verschiedenen Möglichkeiten können sie in der Pause per Abstimmung ihre Lieblingswerke wählen, die von dem Quartett am Ende des Programms gespielt werden.

Hier gibt es Karten

Karten für 25 Euro gibt es online auf kulturkreis-kloster-wennigsen.de oder bei den Vorverkaufsstellen im Reisebüro Cruising in Wennigsen, Telefon (0 51 03) 70 05 60, in der Buchhandlung Lesezeichen in Gehrden, Telefon (0 51 08) 12 98, und beim Buchfink in Ronnenberg, Telefon (0 51 09) 51 68 50 oder an der Abendkasse. Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt, die begleitenden Eltern bezahlen 15 Euro.

Von Lisa Malecha