Bredenbeck

„Hast du das gesehen?“, fragte die Ratte den Hund, als sie das Kaninchen bemerkte. Der Hund erschrak ein wenig, denn er war ganz in den Anblick des Kaninchens vertieft gewesen. „Ich habe gerade überlegt, was es da macht“, sagte der Hund. „Es ist ja ganz platt“, sagte die Ratte. Ganz vorsichtig nehmen Ratte und Hund das Kaninchen mit nach Hause, und dann wird die ganze Nacht gehämmert und gezimmert ...

Für Kinder ab vier Jahren

Das Theater zwischen den Dörfern in Bredenbeck zeigt am Sonntag, 2. Februar, sein Stück „Das platte Kaninchen“. Es ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Von den hessischen Kinder- und Jugendtheatertagen wurde das Stück 2019 ausgezeichnet. Die Kaleidoskop-Jury fand: „Das ist so humorvoll und menschlich – wie es sicher nur Tiere uns spiegeln können. Kindertheater von der feinsten Sorte, das alles kann, was Theater im besten Fall zu bieten hat: neue Sehweisen und Perspektivwechsel, die mit großem Können, Leichtigkeit und Humor dargeboten werden.“

Eine Geschichte über Mitgefühl

Mit clownesker Leichtigkeit bringt das Theater zwischen den Dörfern die berührende Bilderbuchgeschichte des isländischen Autors Bárður Oskarsson auf die Bühne. Es ist eine poetische Geschichte über Aufmerksamkeit und Mitgefühl für das, was alltäglich scheint – und möglicherweise trotzdem unsere Beachtung braucht. In die Rollen schlüpfen Kian Pourian und Noa Wessel.

Hier gibt’s Karten

Die Vorstellung beginnt am Sonntag, 2. Februar, um 11 Uhr im Theater zwischen den Dörfern, Steinkrüger Weg 62. Das Stück dauert etwa 45 Minuten, der Eintritt kostet zwischen 4 und 6 Euro. Karten können unter Telefon (05109) 5615820 und per E-Mail an info@tzdd.de bestellt werden.

Lesen Sie auch

Von Jennifer Krebs