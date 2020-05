Wertstoffhof in Ronnenberg wird wieder geöffnet

Ronnenberg

Das kommunale Entsorgungsunternehmen Aha öffnet von Sonnabend, 9. Mai, an wieder alle Wertstoffhöfe der Region, darunter auch den an der Empelder Straße in Ronnenberg.

Die bestehende Anlieferregelung, nach der nur Fahrzeuge mit geraden Kennzeichenendungen an geraden Tagen und jene mit ungeraden Nummern an ungeraden Tagen Wertstoffhöfe anfahren dürfen, bleibt bis auf Weiteres bestehen. Damit will Aha den Anlieferverkehr entzerren. Ausnahme ist der Wiedereröffnungstag am 9. Mai, an dem laut Aha zwischen 8 und 18 Uhr alle anliefern dürfen.

Die Zugangsregeln für die Wertstoffhöfe werden vor Ort kommuniziert. Ein erklärender Flyer ist auf der Internetseite www.aha-region.de zu finden. Aha bittet Kunden, die über eine Maske verfügen, diese zum Schutz der Aha-Beschäftigten auch auf den Wertstoffhöfen zu tragen. Damit ein ausreichender Abstand der anliefernden Personen erreicht wird, kann nur jede zweite Parkbucht auf den Höfen angefahren werden. Dadurch wird die Fahrzeugdichte verringert.

Nach dem 9. Mai gelten folgende Öffnungszeiten: dienstags, 9 bis 18.30 Uhr, mittwochs bis freitags, 9 bis 16 Uhr, und sonnabends, 9 bis 14 Uhr.

Von Uwe Kranz