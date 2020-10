Ronnenberg

Trüb, grau und nebelig: So sind gemeinhin die Wetteraussichten für den November. Grund zur Vorfreude hat dieser Monat eigentlich nur für die Freunde feuchter Kälte und früher Dunkelheit. Schön, dass man im Oktober noch einige helle Momente genießen kann, die zeitweise sogar ziemlich beeindruckende Fotos ermöglichen – so wie diesen Schnappschuss, den Janine Magdalenic am Dienstag am Mühlenrär in Ronnenberg gelungen ist. Nicht nur, dass sie einen kompletten Regenbogen auf ihr Bild gebannt hat – in der Mitte macht es auch noch den Anschein, als öffne sich der Himmel über Ronnenberg. Das Foto macht Lust auf ein besonderes Wochenende, das mit Feiertag am Sonnabend und dem Sonntag gleich doppelt die Chance auf einen Herbstspaziergang bei hoffentlich ein bisschen Sonne bietet.

Von Uwe Kranz