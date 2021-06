Ronnenberg

Die Abkürzung ISEK taucht wie ein spukender Geist immer dann auf, wenn es in den Ausschüssen und im Rat der Stadt Ronnenberg um die Stadtplanung geht. Mit dem Beschluss des auf diese Weise abgekürzten Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes hat sich der Rat im Jahr 2016 einen Handlungsrahmen gesetzt, der 2017 mit einem Dreijahresmaßnahmenprogramm konkretisiert wurde. Die Fortschreibung im vergangenen Jahr verzögerte sich etwas, sodass die Gremien erst jetzt über diese Aktualisierung der Maßnahmen diskutieren können. Das ISEK fasst dabei nicht nur die potenziellen Bau- und Gewerbegebiete zusammen. Auch weitere Leitbilder mit den Titeln „Soziale Stadt“, „Natur und Landschaft“ sowie „Mobilität“ werden in dem umfangreichen Papier umrissen.

Wohnungsbau steht besonders im Fokus

Aktuell besonders im Fokus stehen allerdings die Flächen im Stadtgebiet, auf denen neuer Wohnraum entstehen soll. In der Ursprungsversion des ISEK stellte der Rat bis 2020 einen Bedarf von von 500 Wohneinheiten fest, bis 2030 sollten es 750 werden. Bis Ende 2020 realisiert wurden jedoch nur 197 neue Wohnungen. „Sowohl die Zahlen auf der Interessentenliste als auch die Anzahl der erteilten Baugenehmigungen stellen eine deutliche Differenz zu den Zielzahlen des Wohnraumversorgungskonzepts dar“, stellt die Fortschreibung des Konzeptes jetzt nüchtern fest. Begründet wird dies damit, dass – vor allem in Empelde – mehrere Baugebiete in ihrer Umsetzung zurückgestellt wurden, bis die entsprechende Infrastruktur mit Kitas und Schulen geschaffen ist.

Gute Lage für Wohnbebauung? Direkt hinter der Dreicksfläche an der Ronnenberger Straße verläuft die Bahnlinie. Quelle: Stephan Hartung

Die neue Version des ISEK sieht dann auch gleich mehrere neue potenzielle Bauflächen in Empelde vor. So könnten nördlich der Erich-Kästner-Straße am Wall der Bundesstraße 65 weitere 16 Wohneinheiten geschaffen werden. Platz für 50 Einheiten ín „kompakter Mehrfamilien-Bauweise“ ist auf der Dreiecksfläche am Bahnübergang Ronnenberger Straße. Dort war zuletzt eine Tankstelle geplant. Der Investor hat jetzt aber neue Ideen. Auch eine Bebauung des Bereiches Empelde-Mitte zwischen Breiter und Berliner Straße ist mit insgesamt 70 Wohneinheiten wieder ins ISEK aufgenommen worden. 100 Senioren könnten überdies in eine entsprechende Einrichtung einziehen, die in zentraler Lage an der Nenndorfer Straße gegenüber dem Edeka-Center entstehen könnte.

Bescheidenere ISEK-Erweiterungen in anderen Ortsteilen

Wesentlich bescheidener kommen die neuen Planungen in den anderen Ortsteilen daher. Am südlichen Ende des Mühlenrär in Ronnenberg könnten fünf und im Rahmen mehrerer sogenannter Nachverdichtungen in Weetzen und Ronnenberg insgesamt zehn Wohneinheiten entstehen.

Wie wichtig es ist, dass eine Fläche im ISEK aufgeführt ist, zeigt der Streit in Ihme-Roloven. Dort hatte sich der Ortsrat vor einem Dreivierteljahr für ein Baugebiet entschieden, das dieser Handlungsrahmen gar nicht vorgesehen hatte. Die Folge: Die Planung wurde erst zur Überprüfung an die ISEK-Kommission der Stadt verwiesen. Viele Monate verstrichen. Erst nach der Aufnahme des Gebietes an der Hiddestorfer Straße in das ISEK konnte sich der Ortsrat vergangene Woche entgültig für eine Bebauung entscheiden. Diesmal aber in mehreren moderaten Schritten, wie es in einem Änderungsantrag zum ISEK von CDU, Freien Wählern und FDP heißt.

Nicht zur Aufnahme gereicht hat es für einige Flächen, die zunächst aufgeschoben oder ganz gestrichen wurden. In Empelde betrifft dies erneut die Dreiecksfläche Nenndorfer Straße/Hansastraße, in Weetzen den Riede Kamp gegenüber dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik, das zunächst bebaut werden soll. Und auch an der Straße Am Hammfeld in Benthe soll zunächst keine neue Wohnbebauung entstehen. Die dortige Fläche soll vielmehr für den Gemeinbedarf frei gehalten werden – unter anderem benötigt die Stadt in den kommenden Jahren ein Areal zur Verlagerung der Kita.

In der Sitzung des Rates am 21. Juli soll die neue Version des ISEK verabschiedet werden.

Von Uwe Kranz