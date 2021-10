Empelde

Die Polizei sucht Zeugen eines E-Scooter-Diebstahls, der sich am Sonnabend, zwischen 19.30 und 19.50 Uhr ereignet hat. Der Geschädigte, ein 27-jähriger Ronnenberger, hatte das Fahrzeug der Marke AXDI nach eigenen Angaben an einem Fahrradständer vor dem Aldi-Markt an der Ronnenberger Straße in Empelde angeschlossen. Als er seinen Einkauf beendet hatte, sei der Roller im Wert von etwa 350 Euro verschwunden gewesen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu melden.

Von Uwe Kranz