Der letzte Akt der früheren Zuckerfabrik in Ronnenberg-Weetzen hat drei Szenen – würde man in der Theatersprache sagen. Und der Vergleich ist nicht ganz falsch, denn die finalen Abrissarbeiten begleiten ebenfalls zahlreiche Zuschauer, die sich das Schauspiel mit Knalleffekt nicht entgehen lassen wollen. Als letzte Zeugen der industriellen Vergangenheit des Dorfes werden drei rund 40 Meter hohe Betonsilos gesprengt. Der erste fiel am Mittwochnachmittag, die anderen folgen jeweils mit einer Woche Abstand.

Zur Freude aller Beteiligten blieb bei der ersten Sprengung das Drama aus, und der Hauptakteur neigte sich (fast) planmäßig von der direkt benachbarten Kreisstraße weg, hin zur inzwischen freien Betriebsfläche. Aber nicht „wie ein Baum“, wie es Sven Brase, Projektleiter der Firma A&S Betondemontage erhofft hatte, sondern mit einem beachtlichen stehengebliebenen Rest lag das Silo im eigenen Staub. Mit der Erfahrung von zahlreichen ähnlichen Vorhaben hatte Sprengmeister Karl-Heinz Bühring rund 600 Sprengladungen und rund 20 Meter hohe, schmale Löcher in dem Betonriesen so platziert, dass die tausenden von Tonnen Stahlbeton bei ihrem Einsturz nicht die nur wenige Meter entfernte Wohnbebauung bedrohten. Am Ende war er zufrieden. Dass der Koloss abgeknickt war, „da kann man nichts machen“, urteilte er.

Bahnbetrieb neben den Silos ruht während der Sprengung

Ebenfalls nah an den Betonbehältern vorbei führt die Bahnlinie Hannover-Paderborn, auf der neben zahlreichen S-Bahn-Verbindungen auch etwa 200 Güterzüge pro Tag unterwegs sind. Für die Zündung hatten Sprengmeister und Bahn ein Zeitfenster koordiniert, in dem der Verkehr auf der Strecke so wenig wie möglich beeinträchtigt wurde. Während der Sprengung ruhte der Betrieb auf den Gleisen.

Für die evakuierten Anwohner war der Spuk nach gut einer Stunde zunächst vorbei, und sie konnten in ihre Häuser zurückkehren. Allerdings nur bis zum kommenden Mittwoch – dann folgt der zweite Teil im letzten Akt der Industrieruine. Zwei Tage vor Silvester und damit fast genau 140 Jahre nach dem Bau der Fabrik im Jahr 1882 soll es dann ganz vorbei sein. Nach den Planungen der Eigentümer sollen später auf dem etwa 3,3 Hektar großen Gelände ein Neubaugebiet entstehen.

