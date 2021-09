Hannover

Vom 12. Dezember an und damit früher als bisher geplant fahren neue Züge im S-Bahn-Netz von Hannover. Zum turnusgemäßen Fahrplanwechsel übernimmt das Unternehmen Transdev den Betrieb zunächst auf drei Linien nach Hildesheim (S3) und nach Celle (S6 und S7). Das teilten die Region Hannover und Transdev am Donnerstag mit.

Ursprünglich sollte es erst Mitte 2022 so weit sein. „Die frühzeitige Übernahme des Ostnetzes bietet für uns die Möglichkeit, das Netz schon vor dem großen Betriebsstart im Sommer 2022 kennenzulernen und mit unseren Fahrgästen in Kontakt zu kommen“, sagte Hartmut Körbs, Geschäftsführer von Transdev Hannover.

Im Sommer das gesamte S-Bahn-Netz

Im Sommer 2022 übernimmt Transdev dann von der Bahn-Tochter DB Regio den Betrieb des gesamten S-Bahn-Netzes in Hannover und Umgebung. Es verbindet die Landeshauptstadt mit dem Flughafen in Langenhagen sowie der Wedemark und Städten wie Celle, Hildesheim, Hameln, Paderborn und Minden in Nordrhein-Westfalen sowie Nienburg.

Ab Dezember werden zunächst 15 Bahnen des Typs Flirt3XL des Herstellers Stadler mit den gewohnten Kapazitäten und nach dem bekannten Fahrplan zwischen Hannover, Hildesheim und Celle unterwegs sein. Die Züge erreichen Spitzengeschwindigkeiten von 160 Stundenkilometern und bieten im Innenraum kostenloses W-Lan, Steckdosen an jedem Sitz und moderne Toiletten. In den Zügen gibt es 180 Sitz- und 218 Stehplätze.

64 neue Züge für 300 Millionen Euro

Transdev und die Region Hannover betonten am Donnerstag, dass bei der Entwicklung, an der unterschiedlichste Verbände beteiligt gewesen seien, zudem großer Wert auf Barrierefreiheit gelegt wurde. Ab Sommer 2022 sollen insgesamt 64 der neuen Züge zum Gesamtpreis von 300 Millionen Euro an den Start gehen. Die Anschaffung der neuen Züge werde „für die Kunden eine spürbare Qualitätsverbesserung des S-Bahn-Systems sein“, verspricht Transdev. Zusätzlich rüstet das Bahnunternehmen 13 der roten Züge aus dem Bestand von DB Regio um.

Die ersten vier der Transdev-Züge waren sogar bereits seit Juli im gesamten Streckennetz unterwegs. Transdev hat auf ihnen Lokführer geschult. „Das Netz der S-Bahn Hannover ist komplex und die Übergabe braucht eine genaue Vorbereitung, die sukzessive Übernahme der S-Bahn Linien hilft uns dabei sehr – wir sind startklar und freuen uns auf unsere Fahrgäste“, sagte Nadine Böger, Geschäftsführerin von Transdev Hannover.

Von Karl Doeleke