Seelze-Süd

Der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen ist in Seelze nach wie vor groß. Obwohl an vielen Stellen in der Stadt Plätze geschaffen werden, fehlen für das Kita-Jahr 2021 – Stand jetzt – 38 Krippen- und 73 Kindergartenplätze, im Jahr danach entspannt sich die Lage nur leicht. Dann kommt die Stadt auf 32 Krippen- und 54-Kindergartenplätze, die fehlen. Das geht aus der Kindertagesstättenbedarfsplanung hervor – einem Instrument, das die Stadtverwaltung nutzt, um einen Überblick über die Bedarfe zu bekommen.

„ Seelze wächst weiterhin“, sagt Bürgermeister Detlef Schallhorn. „Die Zahl der Kinder in den Kitas nimmt aufgrund des Zuzugs, des Geburtenanstiegs und der Einführung der Beitragsfreiheit stetig zu.“ Umso erfreulicher ist für den Verwaltungschef, dass es mit dem Bau der neuen Kindertagesstätte in Seelze-Süd endlich losgeht. In der Straße An den Grachten entsteht ein Gebäude mit Platz für drei Kita- und zwei Krippengruppen. 105 Kinder sollen dort ab dem kommenden Herbst betreut werden können. Geplant sind auch Integrationsplätze für Kinder mit Einschränkungen. Die knapp 4000 Quadratmeter große Fläche gehört bereits der Stadt Seelze. Sie wird die neue Kita auch als Träger betreiben.

Neubau kostet 6,5 Millionen Euro

6,5 Millionen Euro kostet der Neubau, den Architekt Adam Kostyra vom Hannoverschen Büro Ertaelt und Laes entworfen hat. Vorbild für die neue Einrichtung in Seelze-Süd ist der Anbau der Kita Hirtenweg in Letter, der Ende Oktober 2019 in Betrieb genommen worden ist. In unmittelbarer Nähe zu der neuen Kita liegen auch die vom ASB betriebene Krippe Seelzelino und die DRK-Kita Nimmerland. „Insgesamt können wir dann für Seelze-Süd 270 Plätze vorhalten“, sagt Schallhorn.

In dem eingeschossigen Bau sollen drei Kita- und zwei Krippengruppen unterkommen. Die Visualisierung zeigt, wie das Gebäude aussehen soll. Quelle: Visualisierung Ertelt Laes Architekten

Das Außengelände der neuen Kita greife die Themen Mobilität und Wasser auf, sagt Martina Krapp, Projektleiterin für den Ausbau der Kinderbetreuung bei der Stadt Seelze. Dementsprechend würden dann die Spielgeräte gestaltet. Ortsbürgermeister Alfred Blume hebt die Nähe der verschiedenen Einrichtungen in Seelze-Süd hervor: „Die Wege sind kurz. Direkt neben der Kita ist das Seniorenzentrum An den Grachten, am Ende der Straße wird die neue Grundschule gebaut.“ Für Menschen, die hier lebten und arbeiteten sei das ein großer Vorteil.

In der kommenden Woche werden auf dem Gelände unweit der B 441 die ersten Baucontainer aufgestellt. Kurze Zeit später werden die ersten Bagger anrollen. „Ich bedanke mich schon jetzt bei den benachbarten Einrichtungen Kervita und Seelzelino, die in den kommenden Monaten mit Baulärm leben müssen“, sagt Schallhorn.

Weiterhin fehlen Plätze

Genug Betreuungsplätze für Kinder in Seelze vorzuhalten, bleibt für die Verwaltung weiterhin ein Kraftakt. Für 44 Prozent der Kinder zwischen null und drei Jahren würde mittlerweile ein Platz nachgefragt, bei den Kindern zwischen drei und sieben Jahren seien es 98 Prozent. „Trotz aller Anstrengungen können wir der Nachfrage noch nicht komplett entsprechen“, so Schallhorn.

Ende Juli gab es in Seelze insgesamt 1123 Kindergarten- und 451 Krippenplätze. „Im Oktober geht im Pavillon in Letter eine neue Kita mit 50 Kindergartenplätzen an den Start“, sagt Krapp. In Lohnde würde die Großtagespflege mit 20 Krippenplätzen fertig. „Dann können wir zumindest für dieses Jahr allen Kindern einen Betreuungsplatz anbieten“, so Krapp. Allerdings nicht immer unbedingt am Wunschort.

Entlastung bieten soll auch eine Interimskita in Velber, die bis zum Sommer 2021 fertig sein soll. Der Neubau der Kita Harenberg ist laut Stadtverwaltung in Vorbereitung. Er soll im Sommer 2022 fertig sein.

Von Linda Tonn