Ein 15-Jähriger hat gemeinsam mit einem 17-jährigen Freund in der Nacht zu Freitag eine Spritztour durch Letter unternommen – und wurde von der Polizei gestoppt. Angaben zufolge war der Besatzung der Funkstreife gegen 1.45 Uhr ein Wagen aufgefallen, der mit laufendem Motor mitten auf der Straße Weißer Brink/ Gerhardt-Hauptmann-Straße stand. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, versuchte er, sich einer Kontrolle zu entziehen. Allerdings fuhr er äußerst unsicher und stieß fast gegen das Polizeiauto.

Die Beamten konnten ihn in der Blumenstraße stellen. Dabei stellte sich heraus, dass der Autofahrer erst 15 Jahre alt war und den Fahrzeugschlüssel unbemerkt und ohne Wissen von Verwandten an sich genommen hatte, um mit einem 17-jährigen Freund eine nächtliche Spritztour durch Letter zu machen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die beiden Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Von Linda Tonn