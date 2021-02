Seelze

Die Ortsfeuerwehr Seelze verzeichnet für das zurückliegende Jahr 156 Einsätze. Das sind neun Alarmierungen mehr als 2019. Einen Rückblick hätte Carsten Strowig (57) als Ortsbrandmeister üblicherweise auf der Hauptversammlung im Februar gegeben. Doch die Führung der Stadtfeuerwehr Seelze entschied sich, den Dienstbetrieb in allen Abteilungen coronabedingt einzustellen. „Infektionsschutz hat Vorrang, um die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten“, sagt Strowig.

Alarm wegen technischer Hilfeleistung am häufigsten

Mit 59 technischen Hilfeleistungen waren diese 2020 der Hauptgrund für Alarmierungen. „Wir werden gerufen, wenn ein hilfloser Mensch hinter der verschlossenen Wohnungstür liegt. Dann ermöglichen wir den Zugang für Notarzt und Sanitäter“, sagt Strowig. Hinter der seit Jahren ansteigenden Zahl der technischen Hilfeleistungen steht die gesellschaftliche Entwicklung von immer mehr älteren, allein lebenden Seelzern, so die Analyse der Einsatzkräfte. Zu technischen Hilfeleistungen zählen auch das Entfernen umgestürzter Bäume, Wasser abpumpen oder Ölspuren abstreuen.

Anzeige

Zehn von zwölf Gefahrguteinsätzen führen zum Rangierbahnhof

Zwölf Gefahrguteinsätze absolvierte die Ortsfeuerwehr. Zehn davon betrafen das Gebiet des DB Rangierbahnhofs, einer die Autobahn 2. Am 11. August war zum Beispiel Großalarm ausgelöst worden, als auf den Rangiergleisen bei hochsommerlichen 30 Grad hochgradig entzündlicher Kohlenwasserstoff aus einem Kesselwagen austrat.

Der Gefahrgutzug der Ortsfeuerwehr Seelze wird bei Vorfällen auf dem DB Rangierbahnhof alarmiert. Am 10. April 2020 entstehen diese Aufnahmen bei Umfüllarbeiten. Quelle: Ortsfeuerwehr Seelze

58 Einsätze, weil es brennt

Für die Ortsfeuerwehr war es ein feuriger Start ins Jahr 2020: schon in den ersten Stunden des Neujahrstages brannte es drei Mal. Um 0.30 Uhr stand ein Papierkorb in Flammen, gegen 1 und 3 Uhr brannten jeweils Container. Je drei Löscheinsätze gab es wegen brennender Gartenlauben, Papierkörben und Containern. Andere Brände betrafen Wohnungen und Keller, Autos, Zeitungspakete, Hecken und das Betriebsgelände von Honeywell. In Lathwehren kam es am 30. Juli 2020 zu einem Flächenbrand auf einem halb abgeernteten Getreidefeld. Alle Ehrenamtlichen blieben bei den insgesamt 58 Brandeinsätzen unverletzt.

Zur Galerie Die 156 Einsätze im Jahr 2020 erfordern Zeit und umfangreiches Fachwissen von den Aktiven der Ortsfeuerwehr Seelze – ein Rückblick.

Der Corona-Sondereinsatz

Am 28. März 2020 unterstütze die Ortsfeuerwehr Seelze die Region Hannover beim Aufbau eines Behelfskrankenhauses auf dem Messegelände in Mittelfeld. Seelzes ehemaliger Ortsbrandmeister und Leiter der technischen Einsatzleitung der Region Hannover, Alfred Blume, zählte zu den 150 Freiwilligen, die für behandlungsbedürftige Corona-Patienten 500 Betten aus Springe zum Messegelände transportierten.

Hauptsache, keiner kommt zu Schaden

„Die meisten nehmen unsere ehrenamtliche Arbeit als selbstverständlich wahr“, sagt Ortsbrandmeister Carsten Strowig, „manchmal sagt auch einer Danke.“ Das beweise einerseits das große Vertrauen in die Fähigkeiten der Ortsfeuerwehr, meint Strowig. Es zeige aber auch ein Stück Konsumhaltung. „Wenn man zum Abpumpen von Wasser gerufen wird, aber zwei Scheuerlappen gereicht hätten, dann wirkt das nicht verhältnismäßig“, meint Pressesprecher Norbert Bittner. Trotzdem gelte: Lieber einmal zu oft zu alarmieren, als einen Schaden zu riskieren.

Carsten Strowig ist Seelzes Ortsbrandmeister Carsten Strowig wurde im April 2016 zum Seelzer Ortsbrandmeister gewählt, der Berufsfeuerwehrmann ist damit Ehrenbeamter der Stadt Seelze. Der 57-Jährige leitet den Unternehmensschutz von Continental mit drei Werken in Hannover. Aufgrund wachsender beruflicher Anforderungen wollte Strowig die Führung der Ortsfeuerwehr bereits bei der Halbjahresversammlung am 23. Oktober vergangenen Jahres vorzeitig abgeben. Regulär würde seine Amtszeit bis April nächsten Jahres dauern. Als seinen Nachfolger hatte er seinen Stellvertreter Dennis Blume vorgeschlagen. Die Sitzung, bei der die Mitglieder über den neuen Ortsbrandmeister abstimmen sollten, wurde jedoch aus Infektionsschutzgründen abgesagt. Ein Datum für die nächste Versammlung inklusive Wahl, bei der außerdem Kassierer, Schriftführer und Sicherheitsbeauftragter gewählt werden sollen, steht noch nicht fest. Jetzt hat Strowig die Leitung kommissarisch an Dennis Blume abgegeben. „Der Grund ist, dass ich mich jetzt nicht um die Feuerwehr Seelze kümmern kann.“ Zu seiner beruflichen Belastung käme nun noch die Pflege seiner gesundheitlich angeschlagenen Eltern. Die Entscheidung sei bei dem Brand an der Beethovenstraße gefallen, sagte Strowig. „Ich kann mich nicht mehr binden, weil jede Sekunde meine Mutter anrufen kann.“ Er werde sich weiter mit Blume abstimmen, der nun aber selbst entscheiden könne. tom

Kinder- und Jugendeinheit leidet unter Lockdown

Strowig, der selbst im Alter von zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr eintrat, bedauert, dass der Nachwuchs in der Kinder- und der Jugendfeuerwehr im zurückliegenden Jahr deutlich zu kurz kam, weil die Treffen abgesagt werden mussten. Als Strowig 1974 Mitglied der Jugendfeuerwehr wurde, gab es übrigens 14 Einsätze im gesamten Jahr.

Von Patricia Chadde