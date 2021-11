Seelze

Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene – dafür steht die 2-G-Regel, die seit dem 12. November in der gesamten Region Hannover gilt. Bei einer Großkontrolle hat das Seelzer Ordnungsamt am Wochenende in der Kernstadt und in Letter überprüft, wie genau die Gastronomie auf die Einhaltung dieser Regeln achtet. Unterstützung bekamen die städtischen Mitarbeiter von der Polizei.

Kontrolleure erscheinen unangemeldet

Die Kontrolleure erschienen laut Einsatzleiter Hans-Jörg Sell unangemeldet am Sonnabend zur Mittagszeit sowie in den Abendstunden und am Sonntag wieder in der Mittagszeit. Überprüft wurden neben Gaststätten und Restaurants auch Bars, Cafés und Schnellimbisse. Bei den Kontrollen ließen die Beamten sich die Hygienekonzepte zeigen und kontrollierten die Impf- oder Genesenennachweise der Gäste. Sie überprüften zudem, ob Ungeimpfte und nichtgenesene Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit eine FFP-2-Maske trugen.

Polizei zieht positive Bilanz

„Wir sind überrascht über eine durchweg positive Bilanz“, sagte Sell am Sonntagnachmittag. Keinen einzigen Verstoß gegen die 2-G-Regel hätten die Beamten registriert. Lediglich kleinere Nachlässigkeiten – etwa bei einer mehrköpfigen Familien, bei der nicht jedes einzelne Familienmitglied explizit registriert worden sei – fielen den Beamten von Stadt und Polizei auf. Mit einer mündlichen Verwarnung sei darauf regiert worden.

Von Sandra Remmer