Seelze

Etwa zehn bis zwölf Stunden verbringt Luca Worbs derzeit täglich im Bürgerpark. Der 20-jährige hat dort den Biergarten Hochsaison als neuer Pächter übernommen, und möchte nun mit neuem Konzept an den Start gehen. Wenn alles nach Plan verläuft und die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover weiter unter 100 bleibt, könnte er bereits am Donnerstag die ersten Gäste willkommen heißen. Der Biergarten im Seelzer Bürgerpark hat vor ziemlich genau 20 Jahren am 20. Mai 2001 zum ersten Mal seine Pforte geöffnet und befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Freibads.

Weitere Sitzplätze sind geplant

„Die Arbeit steckt oftmals im Detail“, sagt Worbs. Vor ein paar Tagen zum Beispiel sei er auf einen morschen Ast aufmerksam geworden. Nun hat er eine Fachfirma damit beauftragt, den Ast zu entfernen, damit er nicht womöglich abbricht und einen Gast verletzt. Auch das Gesundheitsamt war zur Visite da und kleinere Mängel konnten umgehend beseitigt werden.

Außerdem hat Worbs einen ungenutzten Gasgrill entdeckt, den er nun nach gründlicher Reinigung wieder einsetzen will. Auch haben erste Pflasterarbeiten begonnen, denn im hinteren Bereich plant Worbs einen Loungebereich einzurichten. Auch weitere Sitzplätze auf dem 1400 Quadratmeter großen Grundstück sind denkbar, etwa dort, wo bislang ein Gartenteich war, der nun zugeschüttet ist.

In dem Pizzaofen in Luca Worbs Küche können echte Holzofenpizzen gebacken werden. Quelle: Sandra Remmer

Team steht in den Startlöchern

Aber erst mal ist es dem 20-Jährigen wichtig, dass er mit seinem vierköpfigen Team loslegen kann. Dafür hat Worbs auch ein Hygienekonzept vorbereitet, das er bei Bedarf vorzeigen kann. Beim Eintreffen müssen sich die Gäste registrieren und auf dem Gelände des Biergartens gilt eine Maskenpflicht. Wenn die Gäste allerdings an ihren Tischen Platz genommen habe, dürfen die Masken fallen und einem entspannten Biergartenbesuch steht nichts mehr im Weg.

Speisen aus regionalen Produkten

Das Speisenangebot hält der junge Unternehmer übersichtlich – und setzt dafür auf regionale Produkte. So bezieht er seine Brat- und Currywürste zum Beispiel von der Fleischerei Jende in Letter. Die Pommes Frites sind echte Handarbeit und werden in der Küche aus frischen Kartoffeln selbst hergestellt. Außerdem bietet Luca Worbs Pizza aus einem Pizzaofen an, der eine Temperatur von 500 Grad erreichen kann.

Als es an dieser Stelle noch ein Freibad gab, befand sich das Kinderbecken an der Stelle, an der Luca Worbs bald weitere Sitzplätze einrichten will. Quelle: Sandra Remmer

Rund 5000 Euro hat Worbs, der in diesem Jahr sein Abitur abgelegt hat, in die Anschaffung neuer Küchengeräte investiert. Vieles davon konnte er gebraucht übernehmen. Das finanzielle Risiko nennt er noch überschaubar – aber nicht zu unterschätzen. Erste Erfahrung in der Gastronomie hat der junge Mann aus Laatzen bereits. Seit einigen Jahren schon betreibt er zwei sogenannte Lastenfahrräder, die das ganze Jahr über am hannoverschen Maschsee unterwegs sind und Getränke verkaufen.

Da dieses Konzept – ähnlich wie der Außer-Haus-Verkauf in der Gastronomie – nicht von den Einschränkungen der Corona-Pandemie betroffen war, haben sich seine finanziellen Einbußen in Grenzen gehalten. „Die Fahrräder konnten die ganze Zeit über fahren“, sagt Worbs.

Fahrräder als Wegweiser

Damit die Seelzer auf den Biergarten im Bürgerpark aufmerksam werden, plant Worbs im gesamten Stadtgebiet lackierte Fahrräder mit Hinweisschild aufzustellen. Zudem nutzt er die sozialen Medien und hofft natürlich auf Mund-zu-Mund-Propaganda. „Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir viele Gäste aus den angrenzenden Stadtteilen wie Garbsen oder Marienwerder anziehen werden“, sagt Worbs. Öffnen möchte Luca Worbs montags bis donnerstags ab 17 Uhr, freitags ab 16 Uhr, am Sonnabend ab 14 Uhr und am Sonntag bereits ab 12 Uhr. Einen Ruhetag gönnt er sich nur bei Regen – dann bleibt der Biergarten geschlossen.

Von Sandra Remmer