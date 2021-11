Letter

Recht ernüchternd muss diese Fahrt für einen 25-Jährigen gewesen sein: Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und ein Bußgeld in Höhe von bis zu 500 Euro kommen auf einen jungen Mann zu, den die Polizei am Freitagabend um 22.45 Uhr in Letter kontrolliert hat. Der Mann war mit seinem E-Scooter auf der Lange-Feld-Straße unterwegs.

Wie ein Sprecher der Polizei in Seelze mitteilt, konnte der 25-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland vorweisen. Dazu hatte er Alkohol getrunken und weitere Drogen konsumiert. Die Beamten leiteten ein Verfahren gegen den jungen Mann ein.

Von Sandra Remmer