Gümmer

Am Donnerstag gegen 18.55 Uhr kontrollierten Polizisten aus Seelze eine 33-jährige Wunstorferin, die mit ihrem Auto auf der Straße Am Klärwerk unterwegs war. Die Beamten bemerkten, dass die Frau offensichtlich unter Kokaineinfluss stand. Außerdem entdeckten sie eine kleine Menge Kokain im Wageninneren. Die Polizeibeamten beschlagnahmten die Drogen und ordneten eine Blutprobe an. Zudem untersagten sie der 33-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeits- und ein Strafverfahren ein. Die Wunstorferin erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot von mindestens vier Wochen.

rem

Von Sandra Remmer