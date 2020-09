Velber

Betrunken und ohne Führerschein ist ein 39-jähriger Hannoveraner in der Nacht zu Sonntag in Velber unterwegs gewesen. Wie die Polizei Seelze mitteilte, fiel den Beamten der Mann gegen 23.30 Uhr in der Straße Feldbreite auf. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass er Alkohol getrunken hatte und zudem keinen Führerschein besaß. Er versuchte zunächst, die Beamten mit der Angabe von falschen Personalien zu täuschen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Von Linda Tonn