Velber

Bereits zehn Minuten vor Beginn ist der Kul-Turm in Velber gut gefüllt mit Zuhörern. Karin Hieronimus sitzt auf ihrem Stuhl, einzig beleuchtet durch den roten Schimmer eines Weihnachtssterns. „Eine urgemütliche Stimmung“, sagt sie, „es fühlt sich an wie Familie.“

Hieronimus ist auf Anregung von Vereinsmitgliedern für Freitagabend von Bernd Ellerbrock, dem Vorsitzenden des Förderkreises Schöneres Velber, in den Kul-Turm eingeladen worden. Dies sei die 42. Veranstaltung in diesen Räumen, merkt Ellerbrock nicht ohne Stolz an. Auch aus Ahlem sind Gäste gekommen, um bei Glühwein und Schokolade den Worten der Erzählerin zu lauschen. Hieronimus beginnt mit dem Märchen von „Frau Holle“, ruft mit lebhaft klarer Stimme und Körpersprache die Details dieses klassischen Märchens in Erinnerung.

Eine Passion mit frühem Ursprung

Für Hieronismus sind Märchen weitaus mehr als nur Geschichten. Aufgewachsen im ehemaligen Pommern und als Kind des Krieges waren Märchen für sie ein „Licht an schwierigen Tagen“. Schon ihre Großmutter habe sie für die alten Erzählungen begeistert. Diese beständige Faszination aus Kindheitstagen trägt sich bis in die Gegenwart. Nach ihrer Flucht studierte sie Psychologie und machte eine Ausbildung zur Märchenerzählerin. Heute besucht sie unter anderem Schulen und Kindergärten und zieht ihre Mitmenschen generationsunabhängig in den Bann.

Märchen als verbindendes Element

Ihr nächstes Märchen ist „Die Teekanne“ von Hans Christian Andersen. Es geht um eine Teekanne, die stolz ist, das wichtigste Geschirr auf dem Tisch zu sein. Obwohl sie sich ihrer Mängel bewusst ist, hätte sie nicht gedacht, wie schnell ihr privilegiertes Leben ein Ende finden würde. Durch Ungeschick fällt sie zu Boden, bricht und ist zutiefst erschüttert. Aber es ist der Anfang eines neuen Lebens. Als Gefäß für eine Blume findet sie ihre wahre Erfüllung. „Märchen verarbeiten Lebensthemen“, sagt Karin Hieronimus, „ihre Themen verbinden uns, global trennt uns nur die Sprache. Märchen erschaffen Bilder in unseren Köpfen, an die wir uns Jahre später noch erinnern.“

Lesen Sie auch:

Von Lisa Schucht