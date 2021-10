Seelze

Im Jahre 1221 wurde die Kirche in Kirchwehren erstmals erwähnt, genau 800 Jahre ist das her – und muss natürlich gefeiert werden. Doch erst nächstes Jahr, wie die Dreieinigkeits-Kirchengemeinde coronabedingt entschieden hat. Ein Banner hängt jedoch schon. Und das Festprogramm für 2022 ist auch schon in Planung.

Ortsbürgermeister Jens Seegers und Detlef Bähre vom Kirchenvorstand schauen sich das lilafarbene Plakat noch einmal genau an. Unkompliziert sei es nicht gewesen, das Banner an den Kirchturm zu hängen. Von einem kleinen Verwaltungsakt sprechen sie. „Obwohl es nur aufgehängt ist, mussten wir einen eigenen Bauantrag für das Banner stellen“, sagt Seegers. Der Denkmalschutz hatte bei der Veränderung ebenfalls ein Wort mitzureden.

Eigentlich hatte es schon im Frühjahr hängen sollen, letztendlich wurde es erst im Herbst etwas. „Wir sind jedenfalls froh, dass es hängt“, sagt der Ortsbürgermeister, der auch im Kirchenvorstand ist.

Landesbischof Meister kommt nach Kirchwehren

Verzögerungen sind auch sonst kein kleines Thema im Zusammenhang mit dem Jubiläum. Denn Corona war noch zu präsent, als man sich entschied, das Jubiläum um ein Jahr zu verschieben. „Wir hoffen, dass das Virus im März 2022 kein Thema mehr ist“, sagt Organisator Seegers.

Dann kommt nämlich der Landesbischof Ralf Meister höchstpersönlich zum Festgottesdienst am 26. März. „Wir haben ihn eingeladen – und er hat tatsächlich zugesagt“, freuen sich Bähre und Seegers. Der Gottesdienst wird ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres, zu dem parallel eine Fotoausstellung über die Historie und das Leben der Gemeinde eröffnet wird.

Aber auch Konzerte des Musikzugs oder eines eingeladenen Pop-Kantors sind geplant sowie ein Kirchspielfest mit örtlichen Vereinen aus dem Kirchwehren, Lahtwehren und Almhorst, die zur Kirchengemeinde gehören, soll am Pfingstsonntag stattfinden.

Fehlen darf dabei auch nicht eine Festschrift zum Jubiläum. Sie ist sogar schon gedruckt und wird demnächst ausgelegt. Auf dem Papier – und per Banner – wird also bereits gefeiert. In Gemeinschaft dann erst im nächsten Jahr.

Von Simon Polreich