Üblicherweise fahren die Mitarbeiter der ASB-Rettungswache Seelze zu den Menschen hin, die ihre Unterstützung anfordern. Doch jetzt war es mal umgekehrt.

Seelzes Bürgermeister Detlef Schallhorn kam für einen Standortbesuch im Immengarten vorbei, um sich persönlich bei den 14 hauptamtlichen Mitarbeiter sowie den neun Auszubildenden des Arbeiter-Samariter-Bundes für ihren engagierten Einsatz auf der Rettungswache zu bedanken. Eine kleine Aufmerksamkeit hatte Schallhorn ebenfalls im Gepäck. „Extra für den ASB in goldenes Papier eingeschlagen“, scherzte Schallhorn.

Mütter schaffen es rechtzeitig in die Klinik

Seit 40 Jahren ist der ASB in Seelze und hilft nicht allein bei der Beförderung von behinderten Menschen, sondern hat auch manches Leben durch schnellen Einsatz retten können. Selbst Geburten gab es schon im Rettungswagen. „Das war im zurückliegenden Jahr aber nicht der Fall“, sagt Thomas Krüger, der die Rettungswache leitet. Und das, obwohl sich die Wege für Seelzerinnen zur nächsten Entbindungsstation deutlich verlängert haben, nachdem Hannovers Frauenklinik und das Nordstadt-Krankenhaus ebenso wie die Paracelsus-Klinik in Langenhagen ihre Geburtsstationen geschlossen haben. „Meistens steuern wir das Neonatalzentrum im Neu-Bethesda an, weil wir häufig zu drohenden Frühgeburten gerufen werden“, so Krüger. Doch 2019 scheinen es bisher alle werdenden Mütter rechtzeitig und selbstständig in die Klinik geschafft zu haben.

Gerade als Schallhorn das Paket in der Fahrzeughalle überreichen will, kommt eine Alarmierung herein und Sonja Behr sowie Kyra Dillner machen sich umgehend auf den Weg nach Berenbostel. Es gibt eine 24-Stunden Schicht und eine zwölf-Stunden Schicht, doch Krüger nimmt sich Zeit für Kaffee und Informationen zum zurückliegenden Jahr.

Beim Seelzer ASB läuft es rund

Er teilt sich die Leitung der Rettungswache mit Sonja Behr und sagt: „Vor Ort läuft es rund.“ Auch die Zusammenarbeit mit den anderen Rettern in der Region klappt sehr gut. So haben die Johanniter aus Garbsen eine Zeit lang in Seelze übernachtet. „Ihre Rettungswache war durch einen Brand zerstört worden“, erläutert Thomas Krüger.

Namensschilder werden abgeschafft

Aber es gibt auch Schattenseiten. „Ich wünsche mir, dass Verunglückte nicht mit dem Smartphone fotografiert oder gefilmt werden“, nennt Krüger ein klassisches Beispiel aus dem Alltag von Seelzes Rettungssanitätern. Auch die Abschaffung der Namensschilder ist eine Folge aufdringlichen Verhaltens. Immer wieder wurden Auszubildende und Mitarbeiter von Menschen aus dem persönlichen Umfeld Geretteter „gestalkt“ und beispielsweise auf Facebook kontaktiert.

Detlef Schallhorn folgt den Ausführungen interessiert und freut sich für die engagierten Mitarbeiter von Seelzes ASB Rettungswache, dass sie doch noch eine Weihnachtsparty feiern konnten. Wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten in der Führungsetage des ASB stand lange nicht fest, ob noch Geld dafür vorhanden sein würde. „Inzwischen ist der Hauptbeschuldigte aus Hannover ja verurteilt worden “, sagt Krüger. Außerdem geht er davon aus, dass der Neubau der ASB-Rettungswache auf der gegenüberliegenden Straßenseite 2020 in Angriff genommen werden kann. Denn aktuell sind Mitarbeiter und Fahrzeuge noch in einer gemieteten Immobilie untergebracht.

„Ich sage ganz herzlich Danke für ihre professionelle und engagierte Arbeit“, verabschiedet sich Detlef Schallhorn, der übrigens als junger Mann selbst beim Arbeiter-Samariter-Bund Hannover tätig war. Auch wenn einige Mitarbeiter Heiligabend und Silvester 24 Stunden Dienst haben werden, wird an sie gedacht. Im Paket sind unter anderem Kaffee und Kekse – soviel verrät der Bürgermeister.

