Hannover

Immer häufiger verletzten sich Müllwerker an scharfen oder spitzen Gegenständen in den gelben Säcken, die dort nicht entsorgt werden dürfen. Am vergangenen Freitag habe sich ein Remondis-Mitarbeiter an einer Einwegspritze gestochen, die in einen gelben Sack geworfen worden war, berichtet Remonids-Sprecher Stefan Schlutter. Das Unternehmen sammelt im Umland die gelben Säcke für Verpackungsmüll ein. Es ist bereits der fünfte Unfall innerhalb von knapp drei Wochen.

Der 28-jährige Müllwerker hatte im Seelzer Ortsteil Lohnde ein Bündel gelber Säcke gegriffen. Auf dem Weg zum Müllwagen durchstach die Kanüle der Spritze die Arbeitshose des Mannes und drang tief in den Oberschenkel ein. Daraufhin wurde die Abholtour unterbrochen. Seine Kollegen brachten den Mitarbeiter zum nächsten Arzt, dort wurde er versorgt. Anschließend konnte er weiterarbeiten.

Dosendeckel nach innen klappen

Erst Anfang Juli hatte sich ein Müllwerker in Steinhude an einem scharfkantigen Blechdeckel einer Konservendose die Hand aufgeschnitten. „Die Bürger sollten die teils sehr scharfen Deckel von Konservendosen nach innen einklappen, bevor sie diese in den gelben Sack werfen“, sagt der Niederlassungsleiter von Remondis, Dieter Opara. Das reduziere nicht nur die Verletzungsgefahr sondern verhindere auch, dass der Sack ungewollt aufgeschlitzt werde und der Müll dann verstreut auf dem Gehweg oder der Straße liege, erläutert er.

Ende Juni hatte sich zwei andere Mitarbeiter an Glasscherben die Hände aufgeschnitten. Die Scherben hatten sich in den gelben Säcken für Verpackungsmüll befunden. Einen Tag zuvor hatte ein anderer Mitarbeiter in Springe in eine Spritze gegriffen, die zwischen dem Verpackungsmüll versteckt im Sack lag.

Müllwerker schauen sich Säcke nicht detailliert an

„In dreieinhalb Jahren hatten wir sieben solcher Unfälle, fünf davon in den vergangenen drei Wochen“, berichtet Opara. Ein Grund für die Häufung sei nicht ersichtlich. Die Gefahr für die Müllwerker, sich durch Fehlwürfe zu verletzten sei groß, berichtet der Niederlassungsleiter. Denn sie griffen meist mehrere Säcke zugleich, ohne sich einzelne Säcke im Detail anzuschauen. Deshalb komme es auch immer wieder vor, dass sich die Mitarbeiter an scharfkantigen oder spitzen Gegenständen verletzten, die in den gelben Säcken nichts zu suchen hätten.

Spritzen sind eine besondere Gefahr

Eine besondere Gefahr stellten über die Säcke für Verpackungsmüll entsorgten Spritzen da, meint Opara. Bein Kontakt damit könnten sich die Müllwerker mit Viren infizieren, sagt der Remondis-Niederlassungsleiter.

Von Mathias Klein