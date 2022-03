Seelze

Die SPD-Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler lädt Schülerinnen und Schüler aus ihrem Wahlkreis anlässlich des Zukunftstags am Donnerstag, 28. April, zu einem Besuch in den Niedersächsischen Landtag ein. Teilnehmende Schülerinnen und Schüler können sich an diesem Tag vom Unterricht befreien lassen und sind versichert.

Jugendliche spielen Planspiel

„Ich freue mich, die Jungen und Mädchen nach den langen Pandemie-Monaten endlich wieder in Präsenz im Landtag begrüßen zu können und ihnen spannende Einblicke in die Arbeit eines Parlaments zu geben“, sagt Schüßler. Um die demokratischen Entscheidungsprozesse hautnah erlebbar zu machen, organisiere die SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag für den Zukunftstag ein spannendes Planspiel. „Vom Verfassen eines Antrags zu einem frei gewählten Thema und der anschließenden Diskussion in der Fraktion bis hin zur Beratung und Verabschiedung im Plenum können sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für einen Tag fühlen wie ein Mitglied des Niedersächsischen Landtags“, sagt Schüßler. Betreut wird das Planspiel von den Abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion.

Anmeldungen ab sofort

Anmeldungen nimmt die Landtagsabgeordnete unter buero@claudiaschuessler.de entgegen. Das Wahlkreisbüro der Abgeordneten wird auch die An- und Abreise der Schülerinnen und Schüler organisieren. Den Zukunftstag gibt es in Niedersachsen bereits seit 2006. Er richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge fünf bis zehn. Der Zukunftstag soll es den Kindern und Jugendlichen ermöglichen, einen Einblick in verschiedene Berufsfelder zu bekommen.