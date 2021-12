Seelze

In diesem Jahr fallen Weihnachten und Neujahr auf Wochenenden. Daher holt die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) die Abfälle und Wertstoffe wie gewohnt an den Werktagen vor und nach den Feiertagen ab. Es gibt in diesem Jahr also keine Änderungen bei den bekannten Abfuhr- und Leerungsterminen.

Diese Regelung bezieht sich auch auf die Abholung der Wertstoffe im Umland der Region Hannover von Remondis. Ab Montag, 3. Januar, ist im Umland hierfür die RMG Rohstoffmanagement GmbH zuständig. Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen sowie Silvester und Neujahr geschlossen. Auch die Servicehotline, die Gebührenhotline sowie das Aha-Kundenbüro im GVH-Kundenzentrum in der hannoverschen Innenstadt sind an diesen Tagen nicht besetzt.

Von Anke Lütjens