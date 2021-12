Seelze

„Ich behandele alle Gespräche vertraulich“, sagt der wiedergewählte Ortsbürgermeister Alfred Blume (SPD). Damit meint er auch die zufälligen Unterhaltungen, die auf der Straße entstehen – Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Sorgen und Anregungen bei dieser Gelegenheit loswerden möchten. Und genau das ist das Ziel von Blume und seiner Stellvertreterin Erika Brzuska (CDU). „Wir sind Ansprechpartner auf der Straße“, versichern sie.

Blume und Brzuska wurden während der Ortsratssitzung einstimmig in ihr Amt gewählt. Blume tritt seine zweite Amtszeit als Ortsbürgermeister an. Brzuska rückte erst 2019 für den verstorbenen Wolfgang Gail in den Ortsrat, wurde bei der Kommunalwahl wiedergewählt und übernimmt zum ersten Mal das Amt der Ortsbürgermeisterin. „Ich habe sie vorgeschlagen, weil sie bereits im Ortsrat war und durch ihren Ehemann Werner Brzuska, der ab 2016 stellvertretender Ortsbürgermeister war, viel mitbekommen hat“, erklärt Blume.

Andreas Schulze (von links), Werner Brzuska, Heiko Hoffknecht, Ines Vogt, Monika Masthoff, Alfred Blume, Erica Brzuska, Lea Greyer, Alexander Masthoff, Jens Breuker und Stefan Oltsch von der Stadtverwaltung bei der Ortsratssitzung. Quelle: privat

„Auch junge Mitglieder“

Als weitere Ortsratsmitglieder wurden aus der SPD-Fraktion Jens Beuker, Lea Greyer, Monika Masthoff, Andreas Schulze und Ines Vogt, aus der CDU-Fraktion Werner Brzuska und Heiko Hoffknecht sowie aus der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Rainer von Hesse und Carsten von Zobelitz gewählt. „Ich freue mich, dass auch junge Mitglieder in den Fraktionen sind, denn genau ihnen möchten wir eine Plattform bieten, sich politisch zu engagieren“, versichert Blume.

Seine Aufgabe als Ortsbürgermeister sieht er auch als Bindeglied zwischen den Ortsteilen und Vermittler zu Vereinen und Verwaltung. Anstrengend sei die Ausführung des Amtes des Ortsbürgermeisters für ihn in der Vergangenheit nicht gewesen, so Blume. „Wenn man die richtigen Menschen um sich hat, die einen unterstützen, wie Familie und Freunde, dann ist es fast schon eine gemeinschaftliche Arbeit“, erklärt er.

Rad- und Fußwege im Fokus

Für die nächsten fünf Jahre haben sich Blume und Brzuska viel vorgenommen, dabei sollen unter anderem Rad- und Fußwege im Fokus stehen. Sie seien keineswegs Gegner des Autofahrens, würden aber für Kurzstrecken das Fahrrad als eine gute Alternative ansehen. So wird auch der fehlende Radweg zwischen Seelze und Döteberg weiterhin ein Thema bleiben. „Er dürfte nicht auf halbem Weg enden, da bekommt man das Gruseln“, sagt Blume. Er habe dort die Vision von einem sicheren Schulweg mit Roller oder per Fahrrad für alle Kinder.

Auch die Parksituation in der Kernstadt, so Blume, müsse überprüft werden. Besonders für Auswärtige, die zum Einkauf nach Seelze kämen, seien die mangelnden Parkplätze ein Problem. Vielleicht, so der Ortsbürgermeister, könne ein Parkhaus in Kombination mit Wohnungen und Arztpraxen dort Abhilfe schaffen. Darüber hinaus sei es für ihn auch wichtig, die Gastronomie vor Ort zu erhalten. „Wir müssen darüber nachdenken, ob in Bezug auf die Kosten für die Außengastronomie alles richtig entscheiden wurde“, erklärt er.

Von Heike Baake