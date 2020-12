Alle Angebote der Kirchen in Seelze zu Weihnachten 

Seelze

Die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen werden in diesem Jahr anders ablaufen als gewohnt. Zu den Sicherheitsvorkehrungen gehören: Termine nach telefonischer Vergabe, begrenzte Teilnehmerzahl, Maskenpflicht, Handdesinfektion, Abstands- und Wegeregelungen. Wir haben für Sie folgende Gottesdienstzeiten und die Regularien in den jeweiligen Kirchengemeinden zusammengestellt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Evangelische Gemeinden

Dedensen: Pastor Gerald Petzold feiert mit der Gemeinde am Heiligen Abend zwei Gottesdienste, um 16.30 Uhr unter freiem Himmel direkt neben der Kirche und ab 18.30 Uhr in der Kirche. Anmeldungen sind möglich über kg-dedensen.gottesdienst-besuchen.de. Der Festgottesdienst am 26. Dezember mit Pastor Petzold beginnt um 10 Uhr. Um 19 Uhr hält Prädikant Holger Kipp eine Zwölf-Nächte-Andacht.

Gümmer: Der Gottesdienst an Heiligabend mit Pastor Gerald Petzold beginnt um 15 Uhr. Chistmette mit Prädikant Holger Kipp ist um 23 Uhr.

Harenberg: Die Barbara-Kirchengemeinde feiert bis einschließlich Sonntag, 10. Januar keine Präsenzgottesdienste. Der aktuelle Stand ist über pastor-kondschak.wir-e.de abzurufen.

Kirchwehren:Die Kirchengemeinde feiert bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, keine Präsenzgottesdienste.

Letter:Die St.-Michael-Kirchengemeinde feiert an Weihnachten keine Präsenzgottesdienste. Gottesdienste sind über YouTube abrufbar.

Lohnde:Zum Barmherzigen Samariter. Die Kirchengemeinde feiert bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, keine Präsenzgottesdienste.

Seelze: St. Martin. Die Kirchengemeinde feiert bis einschließlich Sonntag, 10. Januar keine Präsenzgottesdienste. Es gibt Andachten zum Mitnehmen in den Verteilerkästen an der Kirche, am Friedhof, Hannoversche Straße, und in Seelze-Süd am Markt. Die Gemeinde ist außerdem im Internet auf https://seelze.gottesdienst-besuchen.de erreichbar, Pastor Ortwin Brand telefonisch unter (05137) 1244180.

Kapelle Velber:Am Heiligen Abend werden in Ahlem stündlich von 14 bis 23 Uhr Gottesdienste gehalten. In Badenstedt gibt es um 16 Uhr ein Weihnachtsliedersingen im Freien. Von 17 bis 22.30 Uhr ist die Kirche geöffnet. Vom 25. bis 27. Dezember werden jeweils um 10 Uhr regionale Gottesdienste in Ahlem, Badenstedt und Davenstedt gehalten.

Katholische Gemeinden

Seelze:Heilige Dreifaltigkeit: Am 24. Dezember wird um 15.30 Uhr eine Messe zum Thema „Auf dem Weg zur Krippe“ gefeiert. Um 22 Uhr ist Christmette. Die Messen am 25., 26. und 27. Dezember, beginnen um 11 Uhr. Anmeldungen im Pfarrbüro, (0 51 37) 24 10. Es wird darum gebeten, sich nur für einen Gottesdienste anzumelden. Am Dienstag, 29. Dezember, ist um 9 Uhr Rosenkranzgebet.

Letter: St. Maria Rosenkranz. Am Heiligen Abend werden in Letter vier weihnachtliche Andachten gefeiert um 15, 16, 17 und 18 Uhr. Die Messen am 25. und am 26. Dezember beginnen um 15 Uhr. Am Montag, 28. Dezember, ist um 19 Uhr Zwölf-Nächte-Andacht.

Kapelle St. Ansgar: Lange-Feld-Straße 63, Priesterbruderschaft St. Pius X. Am Sonntag, 27. Dezember, ist um 8.50 Rosenkranzandacht und um 9.30 Hochamt.

Von Sybille Heine