Alles nur vorgetäuscht: Angeblich vermisste Frau aus Seelze legt Geständnis ab

Hannover

Fast eine Woche lang hat die 32-jährige Annika T. aus Seelze-Lohnde die Kriminalpolizei beschäftigt, weil die Ermittler davon ausgehen mussten, dass der zweifachen Mutter etwas Schlimmes zugestoßen ist. Jetzt stellt sich heraus: Die ganze Geschichte war nur erfunden. Das hat Annika T. am Montag bei ihrer Vernehmung eingeräumt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Frau wegen des Verdachts der Vortäuschung einer Straftat. Die Behörde prüft auch, ob die 32-Jährige die enormen Kosten für den großen Sucheinsatz am 10. Januar am Mittellandkanal übernehmen muss.

Verdächtige hält sich in Berlin auf

Warum die Geständige an jenem Morgen den Behörden vorgespielt hat, sie sei möglicherweise einem Verbrechen zum Opfer gefallen, ist nach wie vor unklar. Nach HAZ-Informationen hält sich die 32-Jährige derzeit in Berlin auf. Dort hatte die Polizei die Vermisste am Freitag aufgespürt. Dort wurde sie am Montag zu den Vorfällen befragt. Schlüssig erklären konnte sie den Ermittlern ihr Verhalten aber bislang nicht.Die Frau war am 10. Januar gegen 9 Uhr in ihr Auto gestiegen und weggefahren. Gegen 10.30 Uhr ging bei der Polizei in Seelze ein Notruf per Handy ein, den die Beamten später Annika T. zuordnen konnten. Ein Streifenwagen fuhr daraufhin sofort zur Wohnung der Frau. Die Beamten trafen dort aber nur den Ehemann und die Kinder an. Einen Streit habe es am Morgen nicht gegeben, soll der Mann erklärt haben. Um kurz vor 12 Uhr entdeckten Passanten am Mittellandkanal, nur knapp 200 Meter Luftlinie von Annika T.s Wohnung blutverschmierte Kleidungsstücke der Frau und ihr Handy. Ihr Wagen stand in unmittelbarer Nähe des Fundorts der Gegenstände. Wie sie von dort nach Berlin gekommen ist und ob sie vielleicht Helfer hatte, ist bislang unklar.

Anzeige

Hohe Kosten für den Sucheinsatz

Die Polizei suchte mit einem Sonarboot, einem Spürhund und einem Polizeihubschrauber die Gegend rund um die gefundenen Gegenstände ab. Die Feuerwehr unterstützte die Einsatzkräfte mit Helfern und mit Tauchern, die den Mittellandkanal vergeblich absuchten. Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei ein Foto der angeblich Vermissten und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten die jetzt gestarteten Ermittlungen gegen Annika T. tatsächlich ergeben, dass sie die Kosten für diesen Einsatz übernehmen muss, wird es teuer für die 32-Jährige. Allein eine Einsatzstunde des Polizeihubschraubers berechnet die Behörde mit rund 4000 Euro.

Von Tobias Morchner