Am Seelzer Güterbahnhof tropft Benzin aus Kesselwagen

Beim Verschieben eines mit Benzin gefüllten Kesselwagens haben Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Mittwoch ein undichtes Ventil entdeckt. Seelzes Feuerwehr wurde am Mittwoch um 11.41 alarmiert. Auf dem örtlichen Güter-Rangierbahnhof hatten Bedienstete eine Leckage an einem Kesselwagen festgestellt, den Notfallmanager der Deutschen Bahn AG eingeschaltet und die Feuerwehr gerufen. „Der betroffene Kesselwagen hatte eine Trinkwasser gefährdende und leicht entzündliche Flüssigkeit geladen“, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr Seelze, Christian Bärwig, der um 12.02 Uhr mit dem Gefahrgutzug mit fünf Fahrzeugen an der Einsatzstelle in Letter eintraf. Sie lag etwa auf Höhe des Männerwohnheims an der Lange-Feld-Straße auf dem Gelände der Deutschen Bahn.

Aus dem undichten Ventil tropfte Benzin

„Es handelte sich bei der Ladung des Kesselwagens um einen Gefahrstoff der Stoffgruppe 1203, also Benzin. Aus dem Hahn des Kesselwagens tropfte es leicht“, schilderte Bärwig die Sachlage bei Ankunft der 21 Einsatzkräfte. Die Feuerwehrleute sicherten die Umgebung des Kesselwagens, identifizierten die austretende Substanz und reinigten das verschmutzte, undichte Ventil, aus dem einige Tropfen Benzin gewichen waren. Nach der Reinigung konnte der Auslauf wieder sicher verschlossen werden.

„Das Arbeiten wurden von den Mitgliedern des Gefahrgutzuges im leichten Chemikalien-Schutzanzug erledigt“, erläuterte Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler. Nach der erfolgreichen Abdichtung wurde der Kesselwagens wieder in die Verantwortung des Versenders übergeben. Der Zwischenfall ereignete sich nur wenige hundert Meter vor dem Ziel, denn die Benzinfüllung war an die Vereinigte Tanklager Gesellschaft in Letters Industriestraße adressiert. „Die Bahngleise wurden mit der Alarmierung zeitgleich für durchfahrende Züge gesperrt. Das ist so üblich“, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr.

Keine Umweltgefährdung

Außerdem wurde ein Mitarbeiter der Unteren Wasserschutzbehörde hinzugezogen, konnte aber aufgrund der geringen Menge ausgelaufenen Benzins und der sofortigen Neutralisierung mittels Bindemittel keine Umweltgefährdung feststellen, sagte Köhler. Sicherheitshalber wurde ein Eimer mit Bindemittel unter das Ventil gehängt, dann gab der Wagenmeister grünes Licht für die Verschiebung des auffällig gewordenen Waggons Richtung Ziel. Während der Arbeiten zwischen 11.35 und 12.30 Uhr wurde die Bahnstrecke Hannover-Wunstorf für den Personen- und Güterverkehr gesperrt, sagte eine Bahnsprecherin. Wie viele Züge betroffen waren, blieb unklar.

