An diesen Orten kommt in Seelze Weihnachtsstimmung auf

Letter/Lohnde/Döteberg/Kirchwehren

In den Seelzer Ortsteilen stehen die Zeichen auf Weihnachtsstimmung – trotz der Corona-Pandemie. Während der Weihnachtsbaum vor dem Alten Krug in der Kernstadt bereits vergangenen Dienstag aufgestellt wurde, schmücken nun auch Bäume in Döteberg und Letter die Plätze. Die Dreieinigkeitskirche in Kirchwehren erstrahlt ab sofort jeden Abend in einem ganz besonderen Licht. Und wer echte Weihnachtsmarktatmosphäre schnuppern möchte, der sollte einen Abstecher zur Schmalzkuchenbäckerei Stieg nach Lohnde unternehmen.

Fast wie Weihnachtsmarkt in Lohnde

„Ich lasse mir durch Corona nicht alles verderben“, sagt Katja Stieg. Eigentlich hätte die Schmalzkuchenbäckerin seit dem 23. November ihren festen Platz auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover gehabt, der nun aber aufgrund der Pandemie genauso abgesagt wurde wie die großen Volksfeste in diesem Jahr. Die Schaustellerin aus Lohnde hat früh gehandelt und einen Hofverkauf auf ihrem Grundstück an der Werftstraße eingerichtet. Nun ist der Wagen ausgetauscht – und die Version für den Weihnachtsmarkt empfängt die Kunden mittwochs bis sonntags ab 14 Uhr mit frisch gebackenen Schmalzkuchen und allerlei mehr.

Katja Stieg verbreitet echte Weihnachtsmarktstimmung in Lohnde. Quelle: Sandra Remmer

Holzspäne auf dem Boden, der Duft nach frischen Schmalzkuchen, Tannengrün und ein kleiner beleuchteter Winterwald versprühen echte Weihnachtsmarktatmosphäre. Lebkuchenherzen, gebrannte Mandeln und bunte Einhörner vervollständigen das Bild. Gleichwohl: „Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Stieg. Am Ende des Jahres rechnet die Schaustellerin mit einem Umsatzverlust von 70 Prozent. Und eine wirkliche Perspektive für das kommende Jahr hat sie noch nicht.

Für weihnachtliche Stimmung sorgt der festlich illuminierte Winterwald in Lohnde. Quelle: Sandra Remmer

Tannenbäume verschönern Letter

In Letter haben Ortsratsmitglieder und die sogenannten Hüttenbauer weihnachtliche Stimmung ins Zentrum gebracht. Vom Kastanienplatz aus die gesamte Lange-Feld-Straße entlang haben sich die Freiwilligen am Sonnabend auf den Weg gemacht und insgesamt acht Tannenbäume aufgestellt und weihnachtlich geschmückt. Ein weiterer Tannenbaum mit einer stattlichen Höhe von sieben Metern verschönert außerdem den Kastanienplatz. Im Januar treffen sich die Letteraner erneut – dann zum Abschmücken der Bäume, bevor sie vom Abfallentsorger Aha abgeholt werden.

In Letter verschönert der Ortsrat das Zentrum mit Weihnachtsbäumen. Quelle: Privat

Dank einer Spende von Landwirt Heinrich Volker haben auch die Döteberger ihren eignen Weihnachtsbaum, der ab sofort auf dem Dorfplatz zu finden ist und dort mithilfe eines Traktors angeliefert wurde.

Heinrich Rindfleisch (von links), Ralf Spierling, und Mike Zimmermann stellen den Weihnachtsbaum in Döteberg auf. Quelle: Privat

Lichtgottesdienst in Kirchwehren

Kein Weihnachtsbaum, aber dafür eine wunderschön illuminierte Dreieinigkeitskirche sorgt seit dem ersten Advent in Kirchwehren für weihnachtliche Stimmung. Gefeiert haben die Kirchwehrener den Auftakt in den Advent wie in jedem Jahr mit einem Lichtgottesdienst. „Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Gottesdienst zu einer Open-Air-Veranstaltung“, sagte Lektor Kai Kromholz. Viele Gemeindemitglieder trotzten der Kälte und füllten den Kirchplatz. Ein fünfköpfiges Musikensemble begleitete den abendlichen Gottesdienst.

Von Sandra Remmer