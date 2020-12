Seelze

Was wäre denn Silvester ohne Sekt und Krapfen? Da würde doch etwas sehr fehlen, dachte sich Frank Hagemann und stand am letzten Tag des Jahres mit 250 frisch gebackenen Krapfen vor der Tür des Kervita-Seniorenzentrums An den Grachten in Seelze – ohne Anmeldung, einfach als Überraschung für Bewohner und Mitarbeiter. Hagemann hat selbst eine Angehörige in der Pflegeeinrichtung.

„Die vielen großen roten Kisten mit den frisch gepuderten Festtagskrapfen haben hier für ganz große Augen gesorgt“, erzählt Heimleiterin Elke Lange. Hagemann hatte das typische und noch warme Silvestergebäck vor der Tür abgeliefert, Betreuungskraft Janett Hartmann rollte die Spende mit einer Sackkarre in den Speisesaal. „Wir freuen uns sehr darüber und sagen Danke“, sagt Elke Lange stellvertretend für alle Bewohner und Mitarbeiter. Für den Mitternachtssekt hatte sie gesorgt.

Bewohner und Mitarbeiter sollen möglichst unbeschwert feiern können. Der Saal ist dekoriert. Ein Alleinunterhalter wird für Musik und Späße sorgen. Für den Auftritt hat er sich eigens zweimal testen lassen. „Die Mitarbeiter werden alle 72 Stunden getestet, und jeder Besucher lässt sich in unserem Testzentrum prüfen. Wir fühlen uns eigentlich sehr sicher“, sagt Lange, „und das gibt uns die Chance auf ein bisschen Normalität.“ Am Montag beginnt die Impfung der Bewohner und Mitarbeiter.

Von Markus Holz