Lohnde

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hat bei einem Betriebsunfall am Freitagmittag schwere Verletzungen erlitten. Der 50-Jährige war gemeinsam mit einem Kollegen auf dem Gelände der DB Cargo im Seelzer Stadtteil Lohnde mit Außenarbeiten beschäftigt, als er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Unterschenkel unter einen fahrenden Kran geriet und eingeklemmt wurde.

Unterschenkel eingeklemmt

Um 13.40 Uhr ging der Rettungsnotruf bei den Feuerwehren in Seelze, Lohnde und Gümmer ein. Zeitgleich trafen Rettungsdienst und Notarzt an der Unglücksstelle ein. Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Jens Köhler gestaltete sich die Rettung des Verletzten zunächst als schwierig, weil das Bein zwischen den Leitrollen und der Schiene des tonnenschweren Krans eingeklemmt war. Mithilfe mehrerer schwerer Hebewerkzeuge und einem Seilzug konnte der Kran von den Rettungskräften so weit angehoben werden, dass sich die Leitrollen demontieren ließen.

Anzeige

Einsatzkräfte befreien Schwerverletzten

Um 14.25 Uhr war der Bahnmitarbeiter aus seiner unglücklichen Lage befreit und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren 34 freiwillige Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt.

Von Sandra Remmer