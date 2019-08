Lohnde

Die Sporthalle des Bürgerhauses füllte sich am Sonnabendvormittag mit Eltern, Großeltern und Paten. Sie alle waren gekommen, um an der Einschulungsfeier der Erstklässler teilzunehmen. Auch für Schulleiterin Manuela Decker war es ein aufregender Tag. „Ich möchte überall gleichzeitig sein“, sagte sie und ergänzte, dass sie sehr dankbar für die Unterstützung der Eltern des dritten Jahrgangs sei, die sich für die Bewirtung der zahlreichen Gäste einsetzten und Getränke und Kuchen anboten.

Die Viertklässler gestalteten das Rahmenprogramm. Quelle: Heike Baake

Rahmenprogramm sorgt für stimmungsvolle Momente

Die 52 Schulanfänger nahmen aufgeregt auf den ersten beiden Bankreihen Platz und verfolgten gespannt das kleine Rahmenprogramm. Dort sangen und spielten sich die Schüler des vierten Jahrgangs in die Herzen aller Besucher. „Du gehörst zu uns, und wir gehören zu dir“, ließ die Klasse 4a melodisch erklingen und erzählte in ihrem Lied von all den Sorgen und Ängsten, die einen Schulanfänger begleiten. Sie sangen auch von dem komischen Gefühl, niemanden zu kennen, und sprachen damit sicherlich viele der Erstklässler an.

Dornröschen wird wach geküsst

Ihre Parallelklasse entführte in die Welt der Märchen und sorgte mit einer kleinen Theateraufführung des Klassikers Dornröschen für viele rührende und heitere Momente. Mit eindrucksvollen Kostümen wurde die Königsfamilie mitsamt Hofstaat dargestellt, aber auch mit ihrer schauspielerischen Leistung überzeugten die Schüler. Das Programm beendeten alle Viertklässler mit dem Astrid-Lindgren-Schullied, das nicht nur bei Einschulungsfeiern vorgetragen wird. Es erzählt von dem Schulleben und davon, dass die Schule nicht im Takka Tukka-Land steht.

Die Einschulung - ein aufregender Tag für alle Schulanfänger. Quelle: Heike Baake

Kinder lernen ihr Klassenzimmer kennen

Zum Abschluss der Feierlichkeiten wurden alle Schulanfänger namentlich aufgerufen und konnten eine Blume entgegennehmen. „Ich habe bewusst einen Strauß gewählt mit vielen unterschiedlichen Blüten, jede sieht anders aus“, erklärte Decker und ergänzte, dass sie dabei auch an die Verschiedenheiten aller Kinder gedacht habe. Die Freundinnen Emma und Alen freuen sich auf ihre gemeinsame Schulzeit. „Ich werde dort lesen und ein bisschen rechnen lernen“, verriet Emma und Alen erzählte, dass sie gespannt sei auf neue Freunde. Neun der Schulanfänger fuhren nach der Einschulungsfeier zu ihrer ersten Schulstunde nach Almhorst, die anderen 43 Kinder lernten ihre Klassenzimmer vor Ort kennen. Auch in allen anderen Seelzer Stadtteilen wurden am Sonnabend die Schulanfänger eingeschult.

Von Heike Baake