Letter

Ein 28-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 9.45 Uhr mit seinem Transporter den Fiat eines 76-jährigen Seelzers beschädigt, der an der Lange-Feld-Straße geparkt war. Aufmerksame Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Weil sich während der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, der Mann habe Drogen konsumiert, ordneten die Polizeibeamten ein Blutprobe an. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

rem

Von Sandra Remmer