Die Deutsche Bahn lässt den Aufzug am Bahnsteig 2 am Bahnhof Seelze erneuern. Das hat Auswirkungen für die Fahrgäste. Denn bis Mitte November sind die Gleise 3 und 4 nur über die Treppe zu erreichen.

Gleis 3 und 4: Aufzug am Seelzer Bahnhof bleibt mehrere Monate außer Betrieb

