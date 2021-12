Bastelkreis spendet 2500 Euro an die Lebenshilfe Seelze

Seelze

Die Bastelaktion „Adventsbasar to go“ hat der Lebenshilfe Seelze ein schönes Weihnachtsgeschenk in Höhe von 2500 Euro eingebracht. Auch in diesem Jahr musste der beliebte Lebenshilfe-Basar wegen der Pandemie abgesagt werden. Wie bereits im vorigen Jahr machten die Schwestern Nicole Heins und Yvonne Müller, die dem engagierten Bastelkreis der Lebenshilfe Seelze angehören, aus der Not eine Tugend: Sie ließen die Bastelaktion „Adventsbasar to go“ wieder aufleben. Mit Wichtelfiguren, Marmeladen und Likör erzielten sie rund 2.500 Euro, die sie der Lebenshilfe spendeten.

Der Bastelkreis bastelt für den "Adventsbasar to go" Wichtel und stellt Marmeladen, Liköre und Pralinen her. Quelle: privat

Auch in diesem Jahr fanden Hunderte Wichtelfiguren, selbst gemachte Marmeladen und handgemachte Pralinen erneut viele Abnehmerinnen und Abnehmer, die den Kaufbetrag großzügig aufrundeten. Lohn der Mühen: 2500 Euro als Spende kamen so für die Lebenshilfe zusammen. Kurz vor Weihnachten übergaben Heins und Müller die Spende zusammen mit einer Wichtelfigur, einem Glas Aprikosen-Konfitüre und einer Flasche Kirschlikör an Lebenshilfe-Vorstand Christian Siemers.

Von Anke Lütjens