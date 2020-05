Bauabschnitt Seelze-Süd: Verwaltung will Kommission gründen

Seelze

Für den vierten Bauabschnitt von Seelze-Süd ist ein städtebauliches Konzept geplant. Die Arbeit daran soll nach den Vorstellungen der Verwaltung eine Kommission aus Ratsmitgliedern begleiten. Die Entwürfe sollen öffentlich präsentiert werden, bevor nach den Sommerferien eine Jury den Sieger kürt. Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt fordert dagegen ein transparentes Verfahren mit einer stärkeren Beteiligung der Öffentlichkeit. Die begleitende Kommission, die Jury, die Verwaltung und die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Seelze (GES) sollten sicherstellen, dass der Rat und die Öffentlichkeit über alle wichtigen Entwicklungsschritte unterrichtet werde, fordern die Sozialdemokraten in einem Antrag.

Mit der Bildung der planungsbegleitenden Kommission beschäftigen sich am Mittwoch, 20. Mai, der Ausschuss für Bau und Umwelt sowie der Ortsrat Seelze in einer gemeinsamen Sitzung. Beginn ist um 17.30 Uhr im Forum der Geschwister-Scholl-Schule. Die Sitzung ist öffentlich. Die Verwaltung weist aber darauf hin, dass möglicherweise nur einer begrenzten Anzahl an Besuchern Einlass gewährt werden könnte.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere HAZ+ Artikel

Von Thomas Tschörner