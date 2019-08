Seelze

Wer täglich an der Großbaustelle der Hannoverschen Straße vorbei kommt, kann beobachten, dass die Bauarbeiten zügig vorangehen. Gern machen sich die Seelzer bei ihrem Einkaufsbummel ein Bild vom Stand der Sanierungsarbeiten. Diese erfolgt in zwei Bauabschnitten: Der erste beginnt kurz hinter der Göxer und Garbsener Landstraße (L390) und reicht bis zur Schillerstraße, der zweite schließt daran an und erstreckt sich bis zur Abzweigung Humboldt- und Beethovenstraße. Von dem Baulärm sind vor allem auch die an der Straße liegenden Geschäfte betroffen. „Wir wussten ja, was auf uns zukommt. Es ist nicht so schlimm“, sagt Manfred Waller vom Schreibwarengeschäft Petri und Waller. Er sei froh darüber, ergänzt er, dass ihm trotz der widrigen Umstände die meisten seiner Kunden die Treue halten.

Kanalarbeiten an Wunstorfer Straße sind fast fertig

Inzwischen sind die Kanalarbeiten an der Wunstorfer Straße weitestgehend abgeschlossen und große Teile des Pflasters der Fahrbahndecke entfernt. Die Schicht darunter ist in einem besseren Zustand als erwartet. Deshalb können die Sanierungsarbeiten, anders als geplant, bereits jetzt schon im gesamten ersten Bauabschnitt bis zur Schillerstraße vorgenommen werden. Die 71-jährige Margot Ernst ist mit ihrem Rollator unterwegs. Zu ihren Arztterminen und zum Einkauf geht sie zu Fuß und muss auch manchmal die Straße überqueren. „Das ist für mich überhaupt kein Problem“, sagt sie. Erleichtert wird ihr der Wechsel der Straßenseiten durch entsprechende Absenkungen an den vorgesehen Überquerungsmöglichkeiten.

Erster Bauabschnitt ist in etwa drei Wochen fertig

Die Ortsdurchfahrt ist bis zum Abschluss aller Bauvorhaben gesperrt. Der erste Bauabschnitt soll in ungefähr drei Wochen fertig sein. Dann werden die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt beginnen. Auch dieser Bereich muss dann für den Autoverkehr gesperrt werden. Ab Mitte September erfolgt der Einbau der Asphaltdeckschicht in beiden Bauabschnitten in einem Zug über die gesamte Strecke.

Die Stadt Seelze informiert regelmäßig über die baulichen Fortschritte auf ihrer Homepage und hat in einer Baustellenzeitung, die bereits in der zweiten Auflage erschienen ist, über die Maßnahmen mit allen Sperrungen, zur Verfügung stehenden Parkplätzen und den aktuellen Neuigkeiten informiert. Diese Zeitung liegt im Rathaus und in einigen Geschäften aus.

Von Heike Baake